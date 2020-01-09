Спикера парламента Абхазии после заседания совбеза страны увезли с сердечным приступом

Спикер абхазского парламента Валерий Кварчия попал в больницу после заседания Совета безопасности страны.

«У спикера парламента случился сердечный приступ после совещания в Совбезе, его увезли на скорой помощи в больницу», – сообщили в аппарате парламента, передает «Интерфакс».

Ранее президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что продолжает руководить страной и не собирается бежать. Он также отметил, что по результатам заседания Совета безопасности, в Сухуме может быть введено чрезвычайное положение.

Напомним, в четверг митингующие начали штурм администрации президента Абхазии, они выбили окно и пытались прорваться внутрь здания. Позже было опубликовано видео с попыткой захвата здания администрации президента.

В администрации Хаджимбы заявили, что штурм является попыткой государственного переворота.

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Последнее: Спикер абхазского парламента Валерий Кварчия попал в больницу после заседания Совета безопасности страны. «У спикера парламента случился сердечный приступ после совещания в Совбезе, его увезли на скорой помощи в больницу», – сообщили в аппарате парламента, передает «Интерфакс». Ранее президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что продолжает руководить страной и не собирается бежать. Он также отметил, что […]