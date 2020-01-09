Спикера парламента Абхазии после заседания совбеза страны увезли с сердечным приступом

Спикер абхазского парламента Валерий Кварчия попал в больницу после заседания Совета безопасности страны.
«У спикера парламента случился сердечный приступ после совещания в Совбезе, его увезли на скорой помощи в больницу», – сообщили в аппарате парламента, передает «Интерфакс».
Ранее президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что продолжает руководить страной и не собирается бежать. Он также отметил, что по результатам заседания Совета безопасности, в Сухуме может быть введено чрезвычайное положение.
Напомним, в четверг митингующие начали штурм администрации президента Абхазии, они выбили окно и пытались прорваться внутрь здания. Позже было опубликовано видео с попыткой захвата здания администрации президента.
В администрации Хаджимбы заявили, что штурм является попыткой государственного переворота.
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Последнее: Спикер абхазского парламента Валерий Кварчия попал в больницу после заседания Совета безопасности страны. «У спикера парламента случился сердечный приступ после совещания в Совбезе, его увезли на скорой помощи в больницу», – сообщили в аппарате парламента, передает «Интерфакс». Ранее президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что продолжает руководить страной и не собирается бежать. Он также отметил, что […]
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