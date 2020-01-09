Спикера парламента Абхазии после заседания совбеза страны увезли с сердечным приступом

09.01.2020, 18:51, Новости дня

Спикер абхазского парламента Валерий Кварчия попал в больницу после заседания Совета безопасности страны.

«У спикера парламента случился сердечный приступ после совещания в Совбезе, его увезли на скорой помощи в больницу», – сообщили в аппарате парламента, передает «Интерфакс».

Ранее президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что продолжает руководить страной и не собирается бежать. Он также отметил, что по результатам заседания Совета безопасности, в Сухуме может быть введено чрезвычайное положение.

Напомним, в четверг митингующие начали штурм администрации президента Абхазии, они выбили окно и пытались прорваться внутрь здания. Позже было опубликовано видео с попыткой захвата здания администрации президента.

В администрации Хаджимбы заявили, что штурм является попыткой государственного переворота.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Спикер абхазского парламента Валерий Кварчия попал в больницу после заседания Совета безопасности страны. «У спикера парламента случился сердечный приступ после совещания в Совбезе, его увезли на скорой помощи в больницу», – сообщили в аппарате парламента, передает «Интерфакс». Ранее президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что продолжает руководить страной и не собирается бежать. Он также отметил, что […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика