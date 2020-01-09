Лукашенко оценил последствия отказа от российских энергоносителей

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в случае, если Москва и Минск не договорятся о поставках энергоносителей, то не случится ничего страшного.
«Сегодня нет катастрофы, если мы даже не договоримся с Россией. Живем же эти дни и будем жить не хуже, чем в 2019 году. Очень быстро не разбогатеем, но ни в коем случае не погибнем. Не те времена: мы встали на ноги благодаря своему труду», – сказал Лукашенко, передает «БелТА».
Россияне относятся к белорусам с большим уважением и трепетом, несмотря на сложные переговоры по энергоносителям, добавил глава государства.
«По-разному могут устраивать свистопляски и идти переговоры между руководством стран и элитами, но надо смотреть глубже: россияне – наши люди, братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту», – отметил он.
Белорусский лидер отметил, что оппозиция в республике начала кричать о потере суверенитета в стране и призывает отказаться от тесных отношений с Россией.
«Если бы мы эти шаги сделали, мы бы с вами здесь не находились. РФ – это не просто огромная страна, дружественный нам народ. Это страна, где мы покупали сырье. Самое главное, – сырья море, мы можем купить его в любой стране, – это наш общий рынок. Мы все перелопачивали и перерабатывали на этом пространстве. И что может случиться и случилось бы – посмотрите на соседнюю Украину. Это отчасти потому, что по живому все порвали и поломали», – сказал Лукашенко.
Ранее в четверг белорусский президент заявил, что РФ хочет продавать республике газ по цене втрое выше, чем для Германии, и отметил, что Москва якобы пытается продать Минску нефть по цене выше рыночной.
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