Подписан график поставок российской нефти в Белоруссию

График поставок российской нефти в Белоруссию подписан. К концу месяца ожидается поставка еще около 600 тыс. тонн нефти, сообщил знакомый с переговорами компаний источник.

«График подписан, маршрутных поручений еще нет, но будет поставлено еще около 600 тыс. тонн», – информирует ТАСС со ссылкой на информированной источник.

Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ была возобновлена 4 января. Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку поступающей из РФ нефти.

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