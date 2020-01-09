Из Ирана можно выбраться самостоятельно, массовой паники нет. Но посольство Украины всегда на связи с нашими гражданами – политолог Бузаров

Находящийся в Иране юрист-международник и востоковед Андрей Бузаров в комментарии изданию «ГОРДОН» заявил, что из страны можно уехать своими силами, однако посольство Украины всегда готово прийти на помощь украинским гражданам.

«Вчера все было тихо – спокойно. Люди, правда, были обеспокоены тем, что США могут ответить. Но после выступления [президента США Дональда] Трампа они успокоились. Что касается крушения украинского самолета, то это одна из двух топовых тем. Тут все люди об этом знают, следят за новостями. О том, что самолет могли сбить, никто не говорит. Больше всего обсуждают технические вопросы. Вчера я общался с послом Украины. Он сказал, что иранская сторона максимально сотрудничает с нашим посольством. Они в свою очередь также содействуют общему расследованию причин катастрофы. Наше посольство очень активно работает – вчера добраться до них было просто нереально. Иранцы на всех уровнях – максимально открыты. Они тоже заинтересованы в установлении причин произошедшего, какими бы они ни были. Никаких жалоб на них с украинской стороны нет», – подчеркнул Бузаров.

Он отметил, что из большой совместной комиссии в Иране создают подгруппы для комплексного расследования причин крушения самолета «Международных авиалиний Украины».

«Сегодня в аэропорту было заседание совместной комиссии. В ней большое количество специалистов из Украины – до 50 человек. Это, кстати, другой аэропорт – не тот, из которого вылетал самолет МАУ. Там находятся важные институции, связанные с авиасообщением. И вот после заседания идет распределение этой большой комиссии на небольшие подгруппы. Всего должно быть создано 10 – 15 групп для специальной комплексной работы: следователи, психологи, сотрудники служб безопасности и так далее», – сказал собеседник.

По его словам, ряд стран закрыли свое воздушное пространство из-за взаимных обстрелов между США и Ираном.

«По логике, я должен был возвращаться на этом же самолете. Бортов МАУ сюда не так много летает. Только билет у меня был на 9 января. Сначала МАУ прислало сообщение, что рейс отменен, и я могу получить возмещение по месту покупки билета. В моем случае это была касса в Киеве. Позже появилась информация, что МАУ предлагает помощь в поиске альтернативных вариантов выезда отсюда. Но, к сожалению, из-за взаимных обстрелов между США и Ираном многие страны начали закрывать свое воздушное пространство. Скорее всего, улететь получится азербайджанскими авиалиниями. Думаю, можно выбраться из Ирана самостоятельно, так как массовой паники тут нет. В любом случае, посольство Украины всегда на связи с нашими гражданами. Украинская диаспора дружная – наших здесь не так много», – резюмировал Бузаров.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены «десятки ракет», в Иране назвали «Мученик Сулеймани». Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке.

После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.

Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР «Аль-Кудс» генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявлял, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране «из совершенно нового, прекрасного вооружения».

8 января Трамп заявил, что США введут новые санкции против Ирана. Он отметил, что во время атак на американские базы в Ираке военные не пострадали.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Находящийся в Иране юрист-международник и востоковед Андрей Бузаров в комментарии изданию «ГОРДОН» заявил, что из страны можно уехать своими силами, однако посольство Украины всегда готово прийти на помощь украинским гражданам. «Вчера все было тихо – спокойно. Люди, правда, были обеспокоены тем, что США могут ответить. Но после выступления [президента США Дональда] Трампа они успокоились. Что касается […]