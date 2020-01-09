Лолита Милявская во время поездки в Дубай встретилась со Стивеном Сигалом

Популярная отечественная эстрадная исполнительница Лолита Милявская на странице в Instagram опубликовала новое фото, сделанное во время поездки в Дубай. Певица запечатлена в компании американского киноактёра и продюсера Стивена Сигала, который тоже отдыхает с семьёй в ОАЭ.
В подписи к публикации Лолита Милявская призналась, что встреча со знаменитостью с мировым именем была для неё неожиданной, а Стивен Сигал просто покорил её отсутствием снобизма и общительностью. Как заметила певица, актёр «любезно разрешил» сделать с ним совместное фото, а затем они даже какое-то время пообщались. Милявская констатировала, что подобное поведение присуще уверенным в себе и самодостаточным людям.
В комментариях одна из подписчиц написала, что Лолита Милявская «гармонично» смотрится рядом со Стивеном Сигалом. Певица же ответила: она абсолютно не рассматривает его как мужчину, но ей было приятно увидеть звезду такого масштаба в роли семьянина. Артистка пила чай вместе с артистом, его супругой и сыном.
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Последнее: Популярная отечественная эстрадная исполнительница Лолита Милявская на странице в Instagram опубликовала новое фото, сделанное во время поездки в Дубай. Певица запечатлена в компании американского киноактёра и продюсера Стивена Сигала, который тоже отдыхает с семьёй в ОАЭ. В подписи к публикации Лолита Милявская призналась, что встреча со знаменитостью с мировым именем была для неё неожиданной, а […]
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