Лолита Милявская во время поездки в Дубай встретилась со Стивеном Сигалом

09.01.2020, 18:30, Разное

Популярная отечественная эстрадная исполнительница Лолита Милявская на странице в Instagram опубликовала новое фото, сделанное во время поездки в Дубай. Певица запечатлена в компании американского киноактёра и продюсера Стивена Сигала, который тоже отдыхает с семьёй в ОАЭ.
В подписи к публикации Лолита Милявская призналась, что встреча со знаменитостью с мировым именем была для неё неожиданной, а Стивен Сигал просто покорил её отсутствием снобизма и общительностью. Как заметила певица, актёр «любезно разрешил» сделать с ним совместное фото, а затем они даже какое-то время пообщались. Милявская констатировала, что подобное поведение присуще уверенным в себе и самодостаточным людям.

В комментариях одна из подписчиц написала, что Лолита Милявская «гармонично» смотрится рядом со Стивеном Сигалом. Певица же ответила: она абсолютно не рассматривает его как мужчину, но ей было приятно увидеть звезду такого масштаба в роли семьянина. Артистка пила чай вместе с артистом, его супругой и сыном.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Популярная отечественная эстрадная исполнительница Лолита Милявская на странице в Instagram опубликовала новое фото, сделанное во время поездки в Дубай. Певица запечатлена в компании американского киноактёра и продюсера Стивена Сигала, который тоже отдыхает с семьёй в ОАЭ. В подписи к публикации Лолита Милявская призналась, что встреча со знаменитостью с мировым именем была для неё неожиданной, а […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика