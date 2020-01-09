Canon представила флагманскую камеру EOS1D X Mark III, снимающую 20 фотографий в секунду

Canon представила идеальную камеру для спортивной фотографии. Уникальная флагманская новинка снимает 20 фотографий в секунду.

Компания Canon разработала инновационную фотокамеру, осуществляющую сверхбыструю съемку. Устройство получило название EOS1D X Mark III и отличается не только высочайшей скоростью съёмки, но и отслеживающей автоматической фокусировкой. Руководство японского технологического гиганта говорит о своей новинке как об идеальной камере для спортсменов и поклонников фотоохоты в условиях дикой природы. EOS1D X Mark III, утверждают специалисты компании, делает снимки отличного качества в любых метеорологических условиях.

Модуль фокусировки лучше предыдущих моделей корпорации по разрешению изображения в центре кадра в 28 раз. Также высоко качество работы камеры при повышенных значениях ISO. И, наконец, она снимает видео, с 5,5K-разрешением, сохраняя его в формате RAW 12 бит. Как известно, при фотосъемках спортивных состязаний огромное значение имеют миллисекунды. Новый аппарат пригодится фоторепортерам спортивных состязаний, которые теперь смогут опубликовать в изданиях, на которые они работают, наиболее выгодные кадры в момент победы спортсменов или, например, попадания мяча в футбольные ворота.

20 кадров за одну секунду, которые производит уникальный гаджет от Canon, дают возможность создания фотографий в режиме Live View. Добиться подобного результата стало возможным с помощью особой конструкции зеркальной системы, примененной конструкторами компании в инновационной камере. Кроме того, в EOS1D X Mark III есть специальный полнокадровый CMOS-датчик в 20,1 мегапикселей с улучшенными характеристиками шумоподавления и модули для передачи данных по беспроводным стандартам связи Wi-Fi и Bluetooth.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Популярная отечественная эстрадная исполнительница Лолита Милявская на странице в Instagram опубликовала новое фото, сделанное во время поездки в Дубай. Певица запечатлена в компании американского киноактёра и продюсера Стивена Сигала, который тоже отдыхает с семьёй в ОАЭ. В подписи к публикации Лолита Милявская призналась, что встреча со знаменитостью с мировым именем была для неё неожиданной, а […]