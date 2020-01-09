Продюсер «Вторжения» Михаил Врубель снимет ремейк «Гостьи из будущего»

Михаил Врубель, продюсер недавно вышедшего на экраны фильма «Вторжение», в интервью пояснил о том, что снимет ремейк советского фантастического сериала «Гостья из будущего». По его словам, не все старые фильмы могут быть возрождены, но некоторые ленты станут только лучше из-за применения современных технологий.

Особенно это касается фантастических фильмов. Поэтому Михаил Врубель начал работу над сериалом по мотивам книги Кира Булычева, в которой речь идет о путешественнице Алисе Селезневой. Как отметил продюсер фильма «Вторжение», не каждая лента должна быть удостоена ремейка. Он считает, что классику режиссера Эльдара Рязанова переделывать не стоит. Работы метра кинематографа «настолько идеальны, что переиздание станет провалом».

Экспериментировать можно с фантастическими проектами, которые благодаря применению современных технологий могут стать только ярче и интереснее. Поэтому Михаил Врубель намерен создать ремейк «Гостьи из будущего», оригинальная версия которой вышла весной 1985 года. Сведений о дате премьеры пока нет, а также неизвестно, кто будет режиссером фантастического сериала и исполнительницей главной роли.

Российский блокбастер «Вторжение», режиссером которого является Федор Бондарчук, активно собирает кассу в кинотеатрах. По словам немецкого эксперта Вильгельма Домке-Шульца, эту работу можно поставить в один ряд с голливудскими фильмами.

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