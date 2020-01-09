Мнения: РФ могла бы превратить Сулеймани в американского Скрипаля

Вопреки заверениям алармистов большая война на Ближнем Востоке так и не началась. Однако напряженность между США и Ираном, вышедшая на новый уровень после ликвидации американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, в обозримой перспективе вряд ли пойдет на спад. Так что это одна из геополитических реалий, в которых всем предстоит находится в ближайшее время. Как ни странно, сложившаяся ситуация вполне может сыграть на руку России. Но для этого необходимо суметь извлечь из нее пользу.

Вопреки заверениям алармистов большая война на Ближнем Востоке так и не началась. Однако напряженность между США и Ираном, вышедшая на новый уровень после ликвидации американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, в обозримой перспективе вряд ли пойдет на спад. Так что это одна из геополитических реалий, в которых всем предстоит находится в ближайшее время. Как ни странно, сложившаяся ситуация вполне может сыграть на руку России. Но для этого необходимо суметь извлечь из нее пользу.

С одной стороны, есть экономический аспект. Нестабильность в ближневосточном регионе – это не только растущий спрос на российские вооружения, но и дорожающая нефть. После иранских ракетных ударов она продемонстрировала очередной рост цен, которые по наиболее оптимистичным прогнозам в текущем году способны достичь отметки в 75-90 долларов за баррель (при заложенной в российский бюджет примерно вдвое меньшей стоимости). После нескольких кризисных лет потенциальные дополнительные доходы были бы неплохим подспорьем для экономики России.

Но если с экономическими выгодами и тем, как ими воспользоваться, все более-менее очевидно, то с геополитическими ситуация обстоит немного сложнее. Ими нужно еще суметь воспользоваться. А для этого нужна куда более жесткая внешнеполитическая линия – не бесконечное бормотание про серьезную озабоченность образца 2017-2019 годов, а решительность времен 2008 и 2014-2016 годов, которая была продемонстрирована в отношении грузинского и украинского конфликта, ситуации в Сирии и временной напряженности с Турцией.

Дело в том, что сама по себе ситуация с убийством Сулеймани – это, можно сказать, американское дело Скрипаля. Только куда более серьезное. Во-первых, если Россию в отравлении Скрипалей обвинили абсолютно огульно и бездоказательно, то кровь иранского генерала на руках американских военных – факт, которым, к тому же, во всеуслышанье хвастался Дональд Трамп. Кроме того, убитый Сулеймани был не просто каким-то вышедшим на пенсию перебежчиком, а действующим высокопоставленным офицером, да еще и приехавшим с дипломатической миссией в другую страну.

Таким образом? в данном случае уважающей себя супердержаве можно и нужно раскручивать большой международный скандал, как это делали в свое время США и Великобритания. Не просто говорить об обеспокоенности и осуждении, а на всех дипломатических уровнях от двухсторонних контактов с отдельными странами до площадок ООН и других международных организаций выступать с прямыми обвинениями в адрес Вашингтона в вопиющем нарушении международного права и суверенитета другой страны, а также убийстве официального лица независимого государства, являющегося членом ООН. Что вполне может рассматриваться как акт войны или диверсии/терроризма. Более того, призывать к принятию мер в отношении Штатов за такую агрессию.

Безусловно, в Совбезе ООН резолюции такого духа будут заблокированы США (как неоднократно блокировала РФ резолюции по Грузии, Украине, Крыму, Сирии и т.д.), но сам факт их наличия создает важный информационно-политический фон, закрепляя за Америкой в глазах множества людей образ агрессора и нарушителя международного права. Еще более полезны в этом отношении различные региональные организации или тот же Совет Европы. В некоторых из них подобные документы вполне возможно даже довести до утверждения. Особняком стоит Генассамблея Организации Объединенных Наций, которую Запад регулярно использовал для протаскивания всяких антироссийских документов, носящих рекомендательный характер. Теперь у Москвы есть шанс отплатить той же монетой.

Благо, ситуация вполне подходящая – большинство стран резко негативно восприняли совершенное ликвидацию Сулеймани. Причем на этот раз в их число вошла даже основная масса традиционных сателлитов США, особенно в Европе, и так возмущенной торговыми войнами и санкциями по «ядерной сделке» и «Северному потоку». Что уж говорить о Китае или находящейся в контрах с американцами, несмотря на членство в НАТО, Турции. Так что международную поддержку осуждению действий Вашингтона Москва сейчас вполне способна. Причем и многие из тех, кто не согласится выступить открыто, выразят солидарность кулуарно. В силах РФ и добиться солидарной высылки американских дипломатов (хотя бы вместе с парочкой стран), как шпионов, помогавших организовать убийство официального лица. Да, конечно, это не совместное введение санкций, но создание иного геополитического фона, отношения к Соединенным Штатам, подрыв их авторитета. К тому же, подавляющее большинство антироссийских мер США – это как раз такие же символические шаги. Так почему бы не использовать их методы против них самих?

Причем ответный удар Ирана по американским базам в Ираке никак этой картины не меняет. Стоит только посмотреть на реакцию западных стран. В основном она сводилась к призывам к деэскалации, отказу от насилия. Некоторые нежно осудили Иран. То есть не так, как обычно любят делать США и их союзники – обвинить во всех грехах, назвать агрессором, террористом, империей зла и посулить страшные кары, а просто быстренько дежурно сказав, мол, мы осуждаем, и все. И это государства, имеющие возможность прибегнуть к пятой статье Североатлантического договора. Подобная реакция говорит лишь об одном – даже американским сателлитам в данном случае очевидно, что удар Тегерана был не просто каким-то необоснованным актом агрессии, а лишь ответом на действия Вашингтона. Причем те самые действия, которые не вызвали понимания даже у союзников.

Кроме того, отдельного упоминания заслуживает и то, каким образом Иран осуществил свое возмездие. Ведь он ударил ракетами по тем базам, которые использовались для убийства Сулеймани. Причем заранее предупредив об этом Ирак, на территории которого эти базы находились. А ведь ровно таким же образом неоднократно действовали сами США, например, во время обстрела «Томагавками» авиабазы Шайрат в Сирии. Да и тому же Израилю совсем не чужда подобная тактика. И это тоже вполне можно использовать в качестве довода. Нужно лишь немного решимости, чтобы все-таки начать международную кампанию против агрессивной политики Вашингтона.

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