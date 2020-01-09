Киев заявил о секретных версиях крушения Boeing 737 над Ираном

09.01.2020, 18:19, Новости дня

Секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что на данный момент рассматривается семь версий причин крушения Boeing 737 в небе над Ираном, причем три из них — секретные.

«Мы сейчас сотрудничаем с иранской стороной для того, чтобы мы получили максимальный доступ. Часть людей уже работают на месте события», – сказал глава СНБО в эфире украинского телеканала, передает «Интерфакс».

Он добавил, что эксперты, занимающиеся расследованием авиакатастрофы, ранее занимались «вопросами относительно ЗРК «Бук», которым «был сбит самолет на территории Донецкой области» в июле 2014 года.

Ранее Иран раскрыл подробности авиакатастрофы. Украина также поделилась тремя версиями крушения самолета в столице Ирана.

Напомним, 8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада.



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