Худшие образы премии «Золотой глобус». Фоторепортаж

09.01.2020, 18:18, Новости дня

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Фото: EPA

Шарлиз Терон


Фото: EPA

Шарлиз Терон


Фото: EPA

Наоми Уоттс


Фото: EPA

Наоми Уоттс


Фото: EPA

Марго Робби


Фото: EPA

Зои Кравиц


Фото: EPA

Зои Кравиц


Фото: EPA

Риз Уизерспун


Фото: EPA

Гвинет Пэлтроу


Фото: EPA

Гвинет Пэлтроу

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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