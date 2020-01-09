Худшие образы премии «Золотой глобус». Фоторепортаж

фотогалерея
(1 из 10)
развернуть на весь экран
Фото: EPA
Шарлиз Терон
Фото: EPA
Шарлиз Терон
Фото: EPA
Наоми Уоттс
Фото: EPA
Наоми Уоттс
Фото: EPA
Марго Робби
Фото: EPA
Зои Кравиц
Фото: EPA
Зои Кравиц
Фото: EPA
Риз Уизерспун
Фото: EPA
Гвинет Пэлтроу
Фото: EPA
Гвинет Пэлтроу
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Сегодня, 9 января, герцогине Кембриджской исполнилось 38 лет. Но британские СМИ выяснили, что свой главный праздник она отметила еще в минувшие выходные. И не по своей «королевской» воле, а из-за детей — принцессы Шарлотты и принца Джорджа. Дело в том, что в Великобритании новогодние праздники заканчиваются чуть раньше, и уже 7 января дети вернулись к […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Путин осуществляет план Сталина! / 4 декабря
- Россиянам дали советы по празднованию Нового года / 27 декабря
- Лера Кудрявцева после недавно перенесенной операции показала на видео танцующую дочь Марию / 4 января
- Министр обороны Сергей Шойгу принял участие в судьбе внучки Александры Назаровой / 28 ноября
- Мнение: Вещий Олег на воздушном шаре / 6 декабря
- Назван ТОП-5 наиболее неудобных для секса автомобилей / 8 января
- В Москве на улице нашли завернутого в пакет младенца / 24 декабря
- Народ погнал прочь недовольную приемом Вайкуле / 5 декабря