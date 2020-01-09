Мнение: Отступление российского паспорта

09.01.2020, 18:10, Разное

«Коммерсантъ» (https://www.kommersant.ru/doc/4214577?query=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%80%D1%84) говоря о рейтинге национальных паспортов от Henley&Partners  за 2019 (паспорт РФ съехал с октября на три пункта – с 48 по 51 место), объяснил падение тем, что теперь россиянам надо получать визы в страны, которые раньше были безвизовыми. Например, в Албанию и Сирию.

Албания и в самом деле с ноября 2019-го отменила безвизовый режим для россиян. Но в Сирию визы нужны были и раньше. Более того туристы, пытавшиеся посетить эту страну в прошлом году сталкивались с тем, что их заворачивали на границе даже при наличии т.н. разрешения от сирийского МВД, которое якобы дает право получит визу при въезде.

Ну, экстремальным туристам к трудностям не привыкать. А нам в СерпомПо интересно другое: какие визы оформляют воюющим в Сирии в 2015 года россиянам — туристические, рабочие или деловые?

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого… 

Источник: СерпомПо



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Падение Византии — событие мрачное и трагическое, но больше для Европы, чем для самой империи. Что произошло? Султан Мехмед II поклялся взять Константинополь и взял его. На это ушло много сил и времени. К захвату города Мехмед готовился несколько лет. Окружал его, отрезал пути контакта с союзниками, стягивал войска. Осада началась 6 апреля, а завершилась 29 мая. У Мехмеда было 120 тысяч воинов, не считая всевозможных наемников. Под […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика