Мнение: Отступление российского паспорта

«Коммерсантъ» (https://www.kommersant.ru/doc/4214577?query=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%80%D1%84) говоря о рейтинге национальных паспортов от Henley&Partners за 2019 (паспорт РФ съехал с октября на три пункта – с 48 по 51 место), объяснил падение тем, что теперь россиянам надо получать визы в страны, которые раньше были безвизовыми. Например, в Албанию и Сирию.

Албания и в самом деле с ноября 2019-го отменила безвизовый режим для россиян. Но в Сирию визы нужны были и раньше. Более того туристы, пытавшиеся посетить эту страну в прошлом году сталкивались с тем, что их заворачивали на границе даже при наличии т.н. разрешения от сирийского МВД, которое якобы дает право получит визу при въезде.

Ну, экстремальным туристам к трудностям не привыкать. А нам в СерпомПо интересно другое: какие визы оформляют воюющим в Сирии в 2015 года россиянам — туристические, рабочие или деловые?

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Источник: СерпомПо

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