Лучшие платья премии «Золотой глобус». Фоторепортаж

09.01.2020, 18:06, Новости дня

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Фото: EPA

Николь Кидман


Фото: EPA

Скарлетт Йоханссон


Фото: EPA

Скарлетт Йоханссон


Фото: EPA

Дженнифер Энистон


Фото: EPA

Рене Зеллвегер


Фото: EPA

Хелен Миррен


Фото: EPA

Дженнифер Энистон (на фото слева) и Риз Уизерспун, платье которой можно рассмотреть подробнее в другой подборке


Фото: EPA

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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