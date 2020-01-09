Лучшие платья премии «Золотой глобус». Фоторепортаж

фотогалерея

(1 из 8)

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Фото: EPA

Николь Кидман



Фото: EPA

Скарлетт Йоханссон



Фото: EPA

Скарлетт Йоханссон



Фото: EPA

Дженнифер Энистон



Фото: EPA

Рене Зеллвегер



Фото: EPA

Хелен Миррен



Фото: EPA

Дженнифер Энистон (на фото слева) и Риз Уизерспун, платье которой можно рассмотреть подробнее в другой подборке



Фото: EPA

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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