Лучшие платья премии «Золотой глобус». Фоторепортаж

фотогалерея
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Фото: EPA
Николь Кидман
Фото: EPA
Скарлетт Йоханссон
Фото: EPA
Скарлетт Йоханссон
Фото: EPA
Дженнифер Энистон
Фото: EPA
Рене Зеллвегер
Фото: EPA
Хелен Миррен
Фото: EPA
Дженнифер Энистон (на фото слева) и Риз Уизерспун, платье которой можно рассмотреть подробнее в другой подборке
Фото: EPA
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Сегодня, 9 января, герцогине Кембриджской исполнилось 38 лет. Но британские СМИ выяснили, что свой главный праздник она отметила еще в минувшие выходные. И не по своей «королевской» воле, а из-за детей — принцессы Шарлотты и принца Джорджа. Дело в том, что в Великобритании новогодние праздники заканчиваются чуть раньше, и уже 7 января дети вернулись к […]
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