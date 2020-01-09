Учёные обнаружили схожесть в микрофлоре кишечника летучих мышей и птиц

Микрофлора кишечника играет большую роль в поддержании здоровья практически любого вида, различаясь индивидуальностью состава. Однако, как оказалось в результате проведённого американскими учёными исследования, у летучих мышей и птиц она очень схожа, но при этом не разнообразна и не слишком важна для пищеварения.

Авторы проекта провели один из наиболее масштабных скринингов микрофлоры у птиц и летучих мышей, проанализировав состав бактерий в фекалиях более 490 видов первых позвоночных летающих и 315 видов – вторых. Результаты удивили учёных, так как оказалось, что микробиом рукокрылых схож не с млекопитающими, а с птицами. Данную особенность связывают со способностью летать. У рукокрылых и птиц сокращён ЖКТ, и то же самое произошло с микрофлорой кишечника.

Холи Луц, принимавшая участие в исследовании, отметила, что немногочисленную и неустойчивую микрофлору у этих видов можно объяснить «снижением нагрузки» для более лёгкого полёта.

«Складывается впечатление, будто птицы и летучие мыши брали первые попавшиеся микробы, не слишком перебирая. В целом же они вообще, вероятно, не особо нуждаются в помощи бактерий», — подчеркивает специалист.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В СБУ заявили о предотвращении покушения на экс-командира вооруженных сил Украины в Харькове, которое якобы планировали российские спецслужбы. «Оперативники СБУ установили, что для совершения преступления российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Национальной Гвардии Украины, однако был уволен из-за компрометирующие обстоятельства. Задачу харьковчанин получил во время краткосрочного выезда в Россию», – говорится […]