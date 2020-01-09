Профессор Чепурнов о диагностированной у Бибера болезни Лайма: «Эффективное лечение разработано»

09.01.2020, 18:04, Разное

Недавно популярный канадский исполнитель Джастин Бибер пояснил о диагностированной у него болезни Лайма, подчеркнув, что она неизлечима. Профессор Сибирского отделения академии наук Александр Чепурнов объяснил: лечение на сегодняшний день разработано, но его эффективность во многом зависит от стадии, на которой выявили недуг.
По словам вирусолога, боррелиозом, или болезнью Лайма, можно заразиться при укусе клеща, когда в организм попадает родственная возбудителю сифилиса бактерия спирохета. Для лечения применяют антибиотики, а случай летального исхода крайне маловероятен, так как на данный момент разработаны эффективные методы терапии. У Джастина Бибера к данному заболеванию присовокупился мононуклеоз, поэтому лечение ещё больше осложнено, но тем не менее врачи вполне способны поддерживать здоровье и качество жизни на достойном уровне, считает профессор Чепурнов. Однако если болезнь была диагностирована на поздней стадии, то она может перейти в хроническую форму и дать осложнения на внутренние органы.

Напомним, Джастина Бибера из-за нездорового внешнего вида некоторые фанаты подозревали в употреблении запрещённых веществ. Не так давно в соцсети певец опроверг все домысли, признавшись, что у него диагностировали болезнь Лайма и мононуклеоз. После длительного лечения он пошёл на поправку и снова готов к работе, пообещав вскоре порадовать фанатов новыми выступлениями.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В СБУ заявили о предотвращении покушения на экс-командира вооруженных сил Украины в Харькове, которое якобы планировали российские спецслужбы. «Оперативники СБУ установили, что для совершения преступления российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Национальной Гвардии Украины, однако был уволен из-за компрометирующие обстоятельства. Задачу харьковчанин получил во время краткосрочного выезда в Россию», – говорится […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика