Профессор Чепурнов о диагностированной у Бибера болезни Лайма: «Эффективное лечение разработано»

Недавно популярный канадский исполнитель Джастин Бибер пояснил о диагностированной у него болезни Лайма, подчеркнув, что она неизлечима. Профессор Сибирского отделения академии наук Александр Чепурнов объяснил: лечение на сегодняшний день разработано, но его эффективность во многом зависит от стадии, на которой выявили недуг.

По словам вирусолога, боррелиозом, или болезнью Лайма, можно заразиться при укусе клеща, когда в организм попадает родственная возбудителю сифилиса бактерия спирохета. Для лечения применяют антибиотики, а случай летального исхода крайне маловероятен, так как на данный момент разработаны эффективные методы терапии. У Джастина Бибера к данному заболеванию присовокупился мононуклеоз, поэтому лечение ещё больше осложнено, но тем не менее врачи вполне способны поддерживать здоровье и качество жизни на достойном уровне, считает профессор Чепурнов. Однако если болезнь была диагностирована на поздней стадии, то она может перейти в хроническую форму и дать осложнения на внутренние органы.



Напомним, Джастина Бибера из-за нездорового внешнего вида некоторые фанаты подозревали в употреблении запрещённых веществ. Не так давно в соцсети певец опроверг все домысли, признавшись, что у него диагностировали болезнь Лайма и мононуклеоз. После длительного лечения он пошёл на поправку и снова готов к работе, пообещав вскоре порадовать фанатов новыми выступлениями.

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