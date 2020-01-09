Названа причина пожара на НПЗ в Ухте

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте (республика Коми) произошел из-за технологического взрыва, утверждают СМИ.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Ранее сообщалось, что на НПЗ в Ухте случился мощный взрыв, после которого разгорелся пожар. Площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров, в результате ЧП пострадал один человек.

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