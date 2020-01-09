Лукашенко: Газпром зарабатывает на Белоруссии втрое больше, чем на Германии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился высоким ценам на российский газ для республики.
«75 лет Великой Победы. Все горлопаним где только возможно – и в России, и в Белоруссии. Но Газпром сегодня на Белоруссии зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально», – сказал Лукашенко, передает «БелТА».
Он добавил, что на данный момент стороны договорились о поставках газа в течение некоторого времени на тех же условиях.
«Когда мы в 2011 году шли на продажу «Белтрансгаза», была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано», – отметил он.
Ранее в четверг белорусский лидер заявил, что Москва якобы пытается продать Минску нефть по цене выше рыночной.
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