Фигурантам дела Baring Vostok изменили обвинение. Им вменяют выдачу безвозвратного кредита

Фигурантам дела Baring Vostok изменили окончательное обвинение. Теперь им вменяют в вину то, что банк «Восточный» якобы выдал в 2015 году «безвозвратный» кредит «Первому коллекторскому бюро». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Левана Джиоева, который защищает партнера инвестфонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля.

Изначально фигурантов дела обвиняли в мошенничестве. Но в декабре, дело переквалифицировали на статью о растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Согласно новой версии, преступление заключалось в том, что банк «Восточный» выдал кредит коллектору.

Дело против основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров возбудили после того, как член совета директоров банка «Восточный» Шерзод Юсупов пожаловался в ФСБ на то, что в 2017 году Калви якобы убедил акционера банка принять в счет долга у ПКБ ценные бумаги по завышенной стоимости.

«Восточный» контролировал фонд Baring Vostok, основанный Майклом Калви, а «Юниаструм» — Артем Аветисян и партнеры. В 2018 году между акционерами начался конфликт, связанный с опционом на 10% банка.

Baring Vostok был контролирующим акционером и готов был передать 10% партнерам за 750 млн рублей, но когда пришло время исполнять опцион, фонд не стал этого делать, заявив, что вторая сторона выводила активы из «Юниаструма» перед объединением. Компания «Финвижн» Аветисяна выдвинула встречные претензии.

Дело в отношении Калви и партнеров Baring Vostok было возбуждено в феврале 2019 года по заявлению партнера Аветисяна — миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова.

По версии следствия, подконтрольная Майклу Калви компания «Первое коллекторское бюро» была должна «Восточному» около 2,5 млрд рублей. Калви и еще пятеро арестованных топ-менеджеров решили урегулировать долг на невыгодных для банка условиях, поэтому провели через собрание акционеров «Восточного» решение, по которому банк получил в счет долга от ПКБ 59,9% акций принадлежавшей коллекторскому бюро люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). На собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов этой финтех-компании составляет 3 млрд рублей. ФСБ считает, что их максимальная стоимость — 600 тысяч рублей.

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