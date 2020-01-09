В Киеве пьяный водитель на Audi въехал в здание филармонии

В Киеве водитель автомобиля Audi наехал на гранитный выступ подземного перехода, а затем врезался в здание Национальной филармонии Украины. Об этом 9 января в Facebook проинформировала столичная патрульная полиция.

Около 6 утра очевидец сообщил в полицию о ДТП на Владимирском спуске.

«На месте происшествия инспекторы обнаружили водителя с явными признаками алкогольного опьянения. Полицейские предложить мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, и он согласился. Результат показал 1, 40 промилле, что превышает допустимый уровень почти в семь раз. По предварительной информации, 28-летний водитель не был внимательным за рулем, не следил за дорожной обстановкой, не выбрал безопасную скорость, и в результате не справился с управлением и совершил наезд на гранитный выступ подземного перехода, а затем на фасад здания Национальной филармонии Украины», – рассказали в пресс-службе.

мужчина не имел при себе водительского удостоверения. В отношении него составлено три админпротокола – за управление автомобилем без водительских прав (ч.2 ст.126 Кодекса Украины об административных правонарушениях), вождение в пьяном виде (ч.1 ст. 130) и нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП (ст. 124).

В ведомстве подчеркнули, что в результате аварии никто не пострадал.

Нетверезий керманич скоїв наїзд на гранітний виступ підземного переходу та пошкодив фасад будівлі Національної… Posted by Патрульна поліція Києва on Neljapäev, 9. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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