В Киеве пьяный водитель на Audi въехал в здание филармонии

В Киеве водитель автомобиля Audi наехал на гранитный выступ подземного перехода, а затем врезался в здание Национальной филармонии Украины. Об этом 9 января в Facebook проинформировала столичная патрульная полиция.
Около 6 утра очевидец сообщил в полицию о ДТП на Владимирском спуске.
«На месте происшествия инспекторы обнаружили водителя с явными признаками алкогольного опьянения. Полицейские предложить мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, и он согласился. Результат показал 1, 40 промилле, что превышает допустимый уровень почти в семь раз. По предварительной информации, 28-летний водитель не был внимательным за рулем, не следил за дорожной обстановкой, не выбрал безопасную скорость, и в результате не справился с управлением и совершил наезд на гранитный выступ подземного перехода, а затем на фасад здания Национальной филармонии Украины», – рассказали в пресс-службе.
мужчина не имел при себе водительского удостоверения. В отношении него составлено три админпротокола – за управление автомобилем без водительских прав (ч.2 ст.126 Кодекса Украины об административных правонарушениях), вождение в пьяном виде (ч.1 ст. 130) и нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП (ст. 124).
В ведомстве подчеркнули, что в результате аварии никто не пострадал.
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Posted by Патрульна поліція Києва on Neljapäev, 9. jaanuar 2020
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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