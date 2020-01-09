Кейт Миддлтон — 38 лет: Кенсингтонский дворец опубликовал новый портрет герцогини

09.01.2020, 17:50, Разное

Слухи о напряженных отношениях между Кейт Миддлтон и Меган Маркл становятся похожи на правду: прямо накануне дня рождения герцогини Кембриджской — сегодня, 9 января, ей исполняется 38 лет — герцог и герцогиня Сассекские объявили о сложении с себя королевских полномочий. Конечно, все внимание мировых СМИ теперь обращено на Меган и принца Гарри. Первые полосы газет заняли их фотографии и громкие заголовки, социальные сети переполнены комментариями с недоумениями и возмущениями, да и сам Букингемский дворец во главе с Елизаветой II, судя по его короткому и не очень содержательному комментарию, тоже не был готов к подобного рода заявлениям. На фоне всей этой непрекращающейся, а лишь нарастающей шумихи Кенсингтонский дворец решил переключить внимание на Кейт Миддлтон: на официальной странице дворца в Instagram некоторое время назад был опубликован новый официальный портрет герцогини.

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Снимок был сделан Мэттом Портеусом, одним из тех фотографов, которых Кейт и принц Уильям приглашают на свои закрытые, семейные мероприятия. Так, именно Мэтт — автор снимков с крещения принца Луи, портретов принца Джорджа, опубликованных по случаю его дня рождения, и рождественских открыток семейства прошлых лет. Новый портрет Кейт был сделан на территории Анмер-холла, их с Уильямом поместья в Норфолке. 

Кстати, в комментариях к этому посту оставили поздравление и Меган с Гарри. 



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