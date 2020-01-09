Брэд Питт, Ума Турман, Брэдли Купер и другие на гала-вечере The National Board of Review в Нью-Йорке

5 января в Голливуде лучшим из лучших раздали «Золотые глобусы», 2 февраля в Лондоне пройдет церемония награждения самой престижной премии в области кино и телевидения за пределами Америки — BAFTA (список номинантов уже обнародован), а уже 10 февраля состоится «Оскар». В череду чествований выдающихся актеров современности «затесалась» не такая шумная, но не менее важная для кинематографического сообщества премия — The National Board of Review Annual Awards. Гала-вечер в честь нее состоялся накануне вечером в Нью-Йорке.

The National Board of Review Annual Awards — это премия, которую актерам ежегодно присуждает Национальный совет кинокритиков США, основанный еще в 1909 году. Это одна из самых влиятельных киноорганизаций на материке, объединяющая кинокритиков, киноведов, студентов профильных институтов и других специалистов и экспертов в этой области. Список победителей за 2019 год стал известен еще в начале декабря, но торжественный гала-вечер было решено провести только после Нового года.

Мероприятие посетили десятки селебрити, в числе которых были Брэд Питт, Ума Турман, Брэдли Купер, Рене Зеллвегер, Сальма Хайек, Квентин Тарантино, Билли Портер, Тимоти Шаламе, Адам Сэндлер, Дэниел Крейг, Кэти Бейтс, Джейми Ли Кертис и многие другие.

Брэд Питт Ума Турман Сальма Хайек Брэд Питт и Брэдли Купер

«Лучшим фильмом» была признана картина «Ирландец» Мартина Скорсезе, она же получила приз за «Лучший адаптированный сценарий». Квентин Тарантино стал «Лучшим режиссером» за фильм «Однажды в… Голливуде», а Брэд Питт, сыгравший в нем роль второго плана, получил статуэтку в одноименной категории. «Лучшей актрисой», как и на недавнем «Золотом глобусе», единогласно была выбрана Рене Зеллвегер за роль в картине «Джуди», а «Лучшим актером» — Адам Сэндлер («Неограненные драгоценности»). Южнокорейский фильм «Паразиты» продолжает покорять Голливуд и снова забрал приз как «Лучший иностранный фильм».

А в специальной номинации за вклад в развитие киноиндустрии «Икона The National Board of Review» эксперты отметили сразу трех представителей Голливуда: режиссера Мартина Скорсезе и актеров Роберта де Ниро и Аль Пачино.

Адам Сэндлер с супругой Джейми Ли Кертис Рене Зеллвегер и Руперт Гулд Дэниел Крейг Вупи Голдберг Дрю Бэрримор Пон Джун Хо, Чон-ин Ли, Кан-ху Сун Тимоти Шаламе Люпита Нионго

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