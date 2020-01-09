Гид по развлечениям Константинополя

Неотъемлемой частью жизни византийских городов являлись гонки колесниц на ипподроме. Хотя у этого зрелища были языческие корни, оно проводилось на протяжении нескольких столетий, когда многие античные традиции в империи уже канули в Лету. Каждое 11 мая жители Константинополя отмечали на ипподроме день основания столицы. Свои ипподромы поменьше были и в провинциальных городах ромеев (столичный вмещал до 40 тысяч человек). В Константинополе о начале гонок возвещал бросок императором белого платка. В каждую колесницу традиционно запрягалось по четыре лошади.

Бронзовые лошади ипподрома. (howlingpixel.com)

Вход на ипподром был открыт для всех мужчин, вне зависимости от социального статуса и профессии. В Византии он совмещал функции Колизея, цирка и места проведения гонок. Кроме того, он походил на римский форум ил афинскую агору. Здесь проходили политические собрания, религиозные процессии и государственные церемонии. Наконец, ипподром был местом казней или пыток преступников. В центре арены находились привезенная из Дельф Змеиная колонна и египетский обелиск. Во время гонок на возвышение клали по несколько страусиных яиц. Когда колесницы проходили очередной круг, одно яйцо на виду у зрителей убирали. Возничие пользовались привилегиями звезд своего времени. Победителей гонок изображали на мозаиках. Их положение было настолько престижным, что в соревнованиях на равных с остальными принимали участие даже некоторые императоры, как, например, Константин VIII (1025 — 1028). Конец гонкам положила оккупация Константинополя крестоносцами в 1204 году.

Еще одной игрой, проводившейся на ипподромах, была конная игра в мяч. Принимали участие в ней только знатные ромеи (возничим на колеснице мог стать и простолюдин). Игру в мяч любил Алексей I Комнин (1081 — 1118). Однажды он даже серьезно повредил ногу — последствия этой травмы преследовали его всю оставшуюся жизнь.

Гравюра Онофрио Панвинио. Венеция, 1600. (medievalists.net)

По количеству доступных развлечений Константинополь значительно опережал прочие средневековые города. Здесь был даже экзотический зоопарк. Так, по повелению Константина IX Мономаха (1042 — 1055), в столицу привезли диковинных жирафов и слонов, которых прислали из Египта. В моде была музыка и танцы. Известно, что Константин IX обожал флейту, но терпеть не мог орган, а на пластинах его короны были изображены танцовщицы. Судя по сохранившимся сведениям, византийские танцы больше напоминали восточные, чем западные. Некоторые театральные постановки ромеев сопровождались пением — этот обычай возник гораздо раньше оперных постановок в странах Западной Европы.

Танцовщица на короне Константина IX Мономаха. (pinterest.com)

Театр был объектом постоянных нападок церкви, но даже ей не удалось запретить игру на сцене. В VII веке в Газе существовала школа, отправлявшая в Константинополь мимов. При этом осуждались и преследовались бродячие артисты: акробаты, канатоходцы, дрессировщики диких зверей. Власти не признавали за ними гражданских прав. Их «искусство низов» не чуралось непристойности и вульгарности. На сцене бродячие артисты не стеснялись ругани, а в качестве сюжетов для своих постановок они использовали простоватые истории о супружеской неверности и приключениях легкомысленных гуляк. Кульминацией противостояния церкви и театра стал Трулльский собор (691 — 692). На нем даже отказались от религиозных песнопений, так как в хоре виделась уступка языческому искусству.

Отношение к театру начало меняться в VIII веке. Императоры-иконоборцы использовали сценические представления в качестве орудия высмеивания иконопочитателей. Дошло до того, что в 860 году патриарх Фофтий принял нападение русских на Константинополь за божью кару за принятие церковью сцены. В это время театрализовались сами богослужения. Появился жанр литургической драмы — мистерии. Мистерии стали разыгрывать во время церковных праздников. Например, на пасху показывали сцены явления Христа ученикам и его воскресение.

Точно так же церковь была не в силах искоренить языческие празднества. Именно поэтому был выбран курс на «адаптацию» наиболее чуждых православию традиций. Древнеэллинистические и прочие национальные рудименты на протяжении столетий маскировались под терпимые для церкви торжества. Таковыми были календы, всенародно отмечавшиеся в начале января и перенятые еще у древних римлян (при этом наступление нового года в Византии отмечалось 1 сентября). Обязательной традицией праздника было переодевание. Ряженые ромеи с плясками и песнями бродили по улицам городов и сел, стучались к незнакомцам, устраивали застолья. В VII веке календы даже были преданы анафаме, но запрет ровным счетом ни на что не повлиял.

Средневековые скоморохи. (padaread.com)

Языческие ритуалы лежали в основе императорского карнавала — Готских игр, также проводившихся в начале января. «Готами» на этом празднике называли людей, вооружавшихся мечами и одевавшихся в шкуры. Игры проводились в императорском дворце и включали в себя театрализованные представления, в которых принимали участие даже высокопоставленные чиновники. После крещения Руси традиция календ и Готских игр прижилась у восточных славян в виде рождественских колядок. В XI веке на стенах лестницы киевского собора Святой Софии изобразили некоторые сцены Готских игр, свидетелями которых княжеские вельможи стали в Византии. Схожими с календами были брумалии (отмечались вместе с зимним солнцестоянием) и весенние русалии (праздновались после Пасхи). Процесс слияния языческих праздников с христианской традицией завершился только в X веке.

В деревне религиозные праздники были самыми торжественными и пышными — в каждом поселении священник играл очень важную роль в жизни крестьян. Наибольшим же весельем отличался праздник виноградного урожая. На приуроченных к этому событию пирушках обязательно выступали странствующие жонглеры, акробаты и мимы. Их танцы, имитировавшие сбор и выжимание винограда, напоминали дионисии, а само празднование походило на античные вакханалии. В это же время в столице император отправлялся на азиатский берег Босфора, где в его присутствии патриарх благословлял корзину винограда. Два хора (из представителей голубой и зеленой партии) пели плодам гимн.

Сбор урожая византийцами. (padaread.com)

Богачи и столичные сановники любили отдыхать в сельской местности. Их поместья были разбросаны по самым разным частям империи. Жители Константинополя предпринимали вылазки за город и на судах отравлялись на берега Босфора. В IX веке такие прогулки могли кончиться трагедией. Это было время набегов болгар, когда их летучие отряды без предупреждения атаковали беззащитных отдыхающих прямо в предместьях столицы.

За городом византийцы много и вкусно ели. Из многочисленных византийских источников можно узнать, что жители Романии употребляли мясо в довольно больших количествах. Были распространены кушанья из говядины, свинины, козлятины. Также готовили и колбасы с окороками. Но копченая пища не так славилась, потому что была довольно жесткой. Мясо обычно приправляли чесноком и горчицей. Причем его ели больше в деревнях, чем в городах. К продуктам частого потребления можно добавить сыр, яйца и молоко. Довольно большое обилие овощей использовалось при приготовлении блюд или же их ели сырыми. Например, в источниках можно встретить приправленную свеклу или особым образом приготовленный горох. Фрукты и орехи также занимали особое место в византийской кухне. Фрукты могли есть свежими или сушеными. Об этом можно узнать, например, из описания господской виллы XIв. в Малой Азии. Как правило, к господскому дому примыкал сад, в котором росли яблони, груши, вишни, сливы, персики, финиковые пальмы, айва, гранаты, смоковницы, лимонные, фисташковые и миндальные деревья, каштаны. Всё это использовалось для приготовления изысканных десертов с мёдом и молоком. Византийцы питали особую любовь к меду.

Помимо широкого распространения фруктов, византийская кухня также славилась вкусной выпечкой: пирогами, тортами, пирожными и другими сладостями. Из чего можно заключить, что ромеи были еще те сластены. В центре такого дома обычно располагалась столовая. В зале за большим круглым столом, который был отделан золотом и слоновой костью, могли поместиться вместе 36 человек. С наступлением вечера зажигались свечи на оливковом масле, а возле ложа курились мускатный орех, камфора, касия, амбра и мускус. В гостиных стояли столы, инкрустированные слоновой костью, золотом и серебром. Аристократы могли позволить себе роскошные обеды каждый день. Собравшаяся знать ела нехотя, без чувства, как писал современник. Кушанья были предметом бесед, за столом решалось, какие блюда готовить и как их подавать. Перед началом праздничной трапезы стол опрыскивался благовониями. Во время пира повар тщательно следил за подачей блюд. Самыми изысканными считались фазаны и пулярки, изжаренные на углях и начиненные рыбой. Зайчатина считалась деликатесом, а охота на зайцев была излюбленным спортом высшего общества.

Пища приправлялась изящными соусами, в состав которых входили ароматические травы, доставлявшиеся из Индии. В связи с этим, стоит упомянуть особое географическое положение столицы Византии — Константинополя. Это определило то обстоятельство, что в течение довольно долгого времени василевсы могли контролировать средиземноморскую торговлю. Значение «золотого моста между Европой и Азией» (К. Маркс) усилило влияние Константинополя. А это означало, что торговля специями, пряностями и соусами была очень распространена в пределах всей империи.

Особое место в рационе византийца занимал хлеб.

Уже обилие сортов и способов его приготовления говорит о важности данного продукта. К тому же, это отражало сложную структуру византийского общества. Существовал хлеб высшего сорта — силигнитис, который пекли только для богатых людей из высших сотров пшеницы. А также использовали для причастия в храмах и давали больным, т. к. силигнитис способствовал пищеварению. Далее следовал хлеб сеидалитис, который выпекали из муки более низкого качества. Также имелись средние сорта хлеба, и, наконец, грубый хлеб для бедных. У солдатов и монахов был свой хлеб — пексамас. Он был довольно жестким, так как его два раза пекли в печи, чтобы испарялась вся влага. Но зато такой хлеб не плесневел долгое время. Для бедняков хлеб не всегда был доступен. Они питались, в основном, бобами, чечевицей, горохом и упомянутым выше хлебом низшего сорта.

Обычно византийцы ели три раза в день. Завтракали кашей или овощами. Обед с ужином были более плотными. Сначала подавались закуски (колбасы, салаты), затем мясные или рыбные блюда, приправленные соусами и запивали блюда вином. Трапеза заканчивалась изысканными сладостями из меда, молока, орехов, свежих фруктов и ягод, а также кондитерскими изделиями.

В каждой провинции империи были свои святые, но повсеместно с наибольшим размахом отмечались дни св. Георгия (23 апреля) и св. Дмитрия (26 октября). Небесные покровители были у каждой профессии. Юристы отмечали день памяти святых нотариев Маркиана и Мартирия (25 октября). Врачи праздновали день св. Сампсона (27 июня). Главными же датами официального церковного календаря считались престольные праздники (рождество, крещение, пасха, троица). В эти дни обязательным было посещение храма и участие в процессии. В Константинополе праздничные богослужения проводились в храме Святой Софии, где присутствовала императорская семья и патриарх.

Константинополь в Нюрнбергской хронике. XV век. (pinterest.com)

Помимо церковных и народных в Византии имелись государственные праздники. Два главных — уже упомянутый день основания Константинополя и день рождения императора. Важными событиями были годовщина восшествия на престол, рождение наследника, свадьба государя, его возвращение из триумфального похода. Большой праздник в столице устроил, например, Иоанн Цимисхий (969 — 976) после возвращения с выигранной войны против киевского князя Святослава.

Источник: Дилетант

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