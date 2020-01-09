Хитрости от невролога: как легко вернуться к работе после праздников

09.01.2020, 17:44, Разное

Невролог и психолог «Елизаветинской больницы» Санкт-Петербурга Татьяна Сергеева и психолог Алла Ильина Рассказали о хитростях, которые помогут легко вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников. Специалисты пояснили, в частности, как наладить режим сна, сообщают «Невские Новости».

Секрет заключается в том, чтобы незадолго до отхода ко сну провести некоторое время на свежем воздухе. Также быстро уснуть помогут препараты, содержащие мелатонин. Кроме того, перед выходом на работу нужно как следует зарядиться радостью. Чтобы избавиться от негативных эмоций, следует прибегнуть к физическим нагрузкам и полноценно спать по ночам. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Мужчина на видео, опубликованном Министерством внутренних дел Украины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, ниже подозреваемого в организации этого преступления военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster). Об этом 8 января сообщил theБабель со ссылкой на данные экспертизы. По информации издания, экспертизу проводили 25 августа 2016 года. Эксперт анализировал видеозаписи с […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика