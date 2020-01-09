Начальником российских футбольных судей стал венгр Кашшаи

Российский футбольный союз назначил новых руководителей двух департаментов – судейства и инспектирования. Первый департамент возглавил венгерский арбитр Виктор Кашшаи, второй – Сергей Фурса, говорится в сообщении организации.
Отмечается, что к работе в департаменте инспектирования также приступит Дьорди Ринг.
«РФС продолжает реализацию утвержденной исполкомом судейской реформы. Новые руководители департаментов имеют уникальный опыт для подобной работы. Виктор Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире. Уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства. Сергей Фурса – опытный российский арбитр и инспектор, активно участвовал в разработке судейской реформы», – сказал президент РФС Александр Дюков, чьи слова приводятся в сообщении на сайте организации.
«Основные задачи Кашшаи на его посту – управление судьями; выработка единых трактовок правил игры и их внедрение; оценка работы арбитров; участие в назначении судей на матчи; совместное с СК РФС построение всей системы подготовки судей, начиная с региональных школ», – отметил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
«Сергей Фурса, который возглавил департамент инспектирования, прекрасно знаком со всеми российскими арбитрами, с их сильными и слабыми сторонами. Фурса обладает огромным опытом судейства и инспектирования игр. Одной из важнейших задач департамента станет отслеживание развития молодых арбитров, обслуживающих матчи ПФЛ и ФНЛ, и участие в формировании независимого рейтинга арбитров и инспекторов», – добавил он.
Виктор Кашшаи в 2003 году стал арбитром ФИФА, вошел в категорию элитных рефери УЕФА. Обслуживал финальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2010/2011, работал на чемпионате мира 2010 года в ЮАР, а также на ЕВРО-2012 в Польше и Украине. На летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине судил финальную встречу.
Сергей Фурса начал судейскую карьеру в 1984 году, работал в качестве главного арбитра на 244 матчах, на 125 играх был лайнсменом. Обладает большим опытом инспектирования матчей чемпионата РФ и Кубка России.
В феврале прошлого года Российский футбольный союз возглавил председатель совета директоров петербургского «Зенита» и глава «Газпром нефти» Александр Дюков.
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