Путину показали макет нового авианосца

Президенту РФ Владимиру Путину продемонстрировали модели проектируемого российского авианосца типа «Ламантин» и уже построенного авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».
Модель демонстрировалась в Севастополе на выставке перспективного вооружения, президент осмотрел образцы вместе с вице-премьером Юрием Борисовым.
Президента также сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Черноморского высшего военно-морского ордена Красной звезды училища имени Нахимова Александр Гринкевич, передает ТАСС.
Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов показал Путину макеты морского авианесущего комплекса типа «Ламантин» и тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
Также президенту рассказали о планах по развитию кораблей контроля арктической зоны, корветов морской и океанской зон, кораблей ближней морской зоны, кораблей противоминной обороны.
Видеозапись с выставки опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
На выставке перспективного вооружения ВМФ РФ Путину показали авианосец pic.twitter.com/i9aQ8NzEQZ
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 января 2020 г.
Газета ВЗГЛЯД изучала, какой корабль РФ скорее всего получит на смену сгоревшему «Адмиралу Кузнецову», а также то, какие проекты авианосцев существуют на данный момент.
В СМИ появлялась информация, что новый авианосец может обойтись РФ в 300-400 млрд рублей.
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