Отцовские чувства

Ростовского священника отстранили от службы на пять лет. Он подписал письмо в поддержку фигурантов «московского дела».

Высокий мужчина, одетый во все черное, бодрым шагом заходит в церковь Космы и Дамиана, снимая на ходу теплую, отороченную мехом шапку. Увидев вошедшего, сотрудница храма широко улыбается и торопливо подходит навстречу.

— Здравствуйте, отец Александр! Рады вас видеть! С Новым годом! — радостно говорит она, протягивая ему сложенные для благословения руки.

Священник заминается.

— Благословляйте, батюшка, все равно! — подбадривает его женщина.

— Только никому не говорите… — тихо отвечает священник, рисуя в воздухе крест.

50-летний иерей Александр Парфенов отстранен от богослужения на пять лет. Чаще всего священникам под запретом не разрешают благословлять людей — это прописывается отдельным пунктом в указе. Но в документе, подписанном митрополитом ярославским и ростовским, об этом ничего не сказано. Впрочем, как и о причине запрета.

Отец Александр в своей келье. Фото: Елизавета Кирпанова / «Новая газета»

Увлеченный краевед

Отец Александр родился и вырос в Москве в семье военного инженера Юрия Парфенова и его супруги Галины. Верующим будущий священник ощутил себя уже в школе. Вера в Бога, помноженная на любовь к культурному и историческому наследию и протест против «советской действительности», привели его в Московскую духовную семинарию. Во время учебы отец Александр женился и принял сан. И спустя год, в 1994 году, вместе с матушкой Ириной его направили служить в Ростов Великий.

Город, сгрудившийся на берегу озера Неро, небольшой — в нем живет чуть больше 30 тысяч человек — и развивается не спеша. Местные жители смеются, что вечером, «кроме ресторана и храма», сходить больше некуда. Позапрошлой осенью, правда, в Ростове открылся первый кинотеатр. При поддержке «Единой России» уже четвертый год на окраине города строится бассейн. Говорят, что его планируют открыть в наступившем году.

В Ростове расположились пять монастырей, шесть приходов и кафедральный Успенский собор. А главная достопримечательность города — музей-заповедник «Ростовский кремль». В 17-ом веке здесь находилась резиденция ростовского митрополита Ионы Сысоевича. Именно поэтому десять лет назад ярославские власти хотели передать музей Русской православной церкви (РПЦ). Но «восстановить историческую справедливость», как говорил тогдашний губернатор Сергей Вахруков, так и не удалось: Кремль все еще светский.

Успенский собор в Ростове Великом. Фото: Елизавета Кирпанова / «Новая газета»

Богатое культурное и историческое наследие Ростова и привлекло внимание отца Александра, увлеченного краеведа. В 2004 году он выпустил книгу «Святыни Ростова Великого» — на тот момент это было единственное издание о православных достопримечательностях. Тогда же отец Александр начал проводить экскурсии по местным святыням, а позднее и светские. Выручка от продажи билетов и книги стали приносить дополнительные деньги. Сложно себе представить, как большая семья священника без этого заработка смогла бы выжить.

Доход священника строится от пожертвований прихожан, продажи свечек и церковных записок. Отец Александр оставлял себе из этой суммы 15 тысяч рублей.

У батюшки — трое сыновей. 24-летний Савва окончил художественное училище и сейчас работает графическим дизайнером в Сбербанке. 22-летний Авраам учится программированию, 18-летний Александр — музыке. Старший сын Андроник полтора года назад погиб в автокатастрофе вместе со своей девушкой Валентиной. На ее руке было обручальное кольцо.

Первый запрет

— Сейчас в церкви в моде административно-командная система. Священник — это офицер: куда хочу, туда его и переведу, — рассказывает отец Александр во время прогулки по центру вечернего Ростова. К нему подходят прихожане, священник их крепко обнимает и желает хороших праздников. — В духовенстве к этому отношение разное. Есть те, кто спокойно воспринимает переход. Есть те, кто прикипел, и с места их не сдвинешь.

А есть такие лихачи вроде меня: увидел, победил. Увидел руины: «Ура, сейчас мы эти руины превратим в храм!».

Первые десять лет в Ростове батюшка служил в бывшем Богоявленском Авраамиевом мужском монастыре, а потом его перевели служить в городской храм Космы и Дамиана. Эта каменная церковь с ярусной шатровой колокольней была построена в 18-ом веке. После прихода к власти большевиков храм закрыли. В разное время в нем располагались Дом пионеров, воинская часть и склад приема стеклотары. Церковь вернули верующим лишь в 1995 году.

К тому моменту, когда отец Александр стал ее настоятелем, внутри были одни голые стены. В церкви появился алтарь, началась подготовка к проведению газа. Но послужить в теплом помещении он так и не успел.

— У меня теперь есть примета: если начинаю проводить в храм газ, значит, скоро уйду, — шутит отец Александр.

Ушел он не по своей воле. В 2010 году в церковь зашел пьяница, который не захотел выходить из храма. Отец Александр стал его выпроваживать. В ходе стычки он стукнул пьяницу, из-за чего оказался под церковным судом.

Процедура церковного суда, по словам клирика, похожа на настоящее следствие. Члены суда заслушивают свидетелей и разбирают документы, связанные с делом. В отличие от мирского, церковный суд не выносит окончательного решения — оно остается за главой епархии. И архиерей отправил отца Александра в ссылку в соседний город Рыбинск.

— Мужчина лежал на полу и мычал. Может быть, я грубо себя повел, это нехорошо, но как еще я мог поступить? — спрашивает меня батюшка. — На самом деле я думаю, что храм просто кому-то понравился. Или наоборот, не понравился я.

В ссылке отец Александр пробыл недолго. Через месяц начался новый суд. Претензии, которые нам нем заслушивались, клирик уже не помнит. Тогда батюшку отстранили от служения на год. Тогда от голода его снова спасли экскурсии. Спустя несколько месяцев в ярославской епархии сменился архиерей, и отца Александра восстановили. Отправить священника решили подальше от города — в село Новотроицкое.

Активный приход

Новотроицкое находится в 40 км от Ростова Великого. Это небольшое село, в котором постоянно живет всего около десяти семей. Зимой деревянные дома будто впадают в летаргический сон. Просыпаются весной — с приездом дачников.

В центре села высится большой полуразрушенный храм Архангела Михаила. Сквозь черные дырявые купола виднеется затянутое облаками небо. Окна на верхних этажах разбиты. На колокольне растут деревца. С красно-коричневых кирпичных стен уже давно осыпалась краска. Внутри церкви холодно и пыльно. Деревянный пол устлан старыми узорчатыми коврами. На фоне серых облупившихся сводов — новые иконы и начищенные до блеска подсвечники.

Храм Архангела Михаила. Фото: Елизавета Кирпанова / «Новая газета»

— Когда мы только начинали восстановление храма, около 15 лет назад, здесь не было ни пола, ни окон. Везде зияли страшные ямы, — рассказывает жительница Новотроицкого Елена. — Мы закрыли потолок, вставили стекла. Сейчас устанавливаем вокруг кладбища забор. Все полностью своими силами и на собственные средства.

— Почему вам важно восстановить храм? — спрашиваю я.

— Вам важно сходить утром умыться? Так и для верующего важно омыть душу. А где это можно сделать, как не в храме, — отвечает девушка по имени Евгения.

— Мы люди, которые осознают, что живут на исторической земле, — добавляет Елена. — Здесь происходили удивительные события. Когда-то храм был деревянным и принадлежал подворью Троице-Сергиевой лавры. Сюда приезжали люди, связанные с Иваном Грозным. Зная это, разве мы будем сидеть каждый в своем доме? Пить, деградировать и смотреть, как храм рушится прямо на наших глазах?

Несколько лет назад жители написали письмо в ярославскую епархию, чтобы им выделили средства на реставрацию храма. Но вместо денег архиерей, предварительно благословив, прислал в Новотроицкое отца Александра. И работа по восстановлению церкви пошла быстрее.

Отец Вадим

Приезд нового священника насторожил иерея Вадима Ковальчука, настоятеля ближайшего действующего храма в соседнем селе Спас-Смердино. О нем неодобрительно высказались прихожане, с которыми мне удалось поговорить. По их словам, иерей никогда не начинал литургию вовремя, часто ею и вовсе пренебрегал, не участвовал в субботниках. Однажды даже сорвал похороны.

— Хоронили мою бабушку. Отец Вадим как обычно начал отпевать с опозданием. На похороны пришел мужичок. Ему до этого немного налили, когда копали могилу. Вот он и стоял бубнил, — вспоминает Елена. — Отец Вадим сделал ему замечание раз, два… На третий он психанул, бросил отпевание, прыгнул в машину и уехал. Папа за ним побежал, просил вернуться. В итоге, пришлось приглашать другого священника.

Татьяна (имя изменено по просьбе героини) работала учительницей начальных классов в сельской школе. Она считает, что ее понизили до преподавателя рисования из-за давления отца Вадима на директора учреждения. Недавно у Татьяны родился ребенок. Как рассказывает учительница, священник посчитал, что из-за этого она не будет справляться со своими обязанностями. «В это время в школу как раз пошли его дети», — отмечает женщина.

Окончательно отношения с отцом Вадимом у прихожан и отца Александра испортились после того, как он отказался помогать им с восстановлением храма в Новотроицком. Священник заявил, что их силы должны быть направлены в первую очередь на ремонт церкви в Спас-Смердино, в которой служит он. «Он очень ревностно отнесся к моему появлению и попыткам защитить культурное наследие. [Посчитал], что я забираю его приход», — говорит отец Александр.

Преображенский храм в селе Спас-Смердино/ Фото: Елизавета Кирпанова / «Новая газета»

Отец Вадим в разговоре с «Новой газетой» заявил, что против священника Александра «никаких военных действий не ведет». Он заверил, что никогда не был против горы Святой Марии и всегда «с болью наблюдал за разворачивающимися событиями».

— Как вы отнеслись к появлению нового священника рядом с вашим приходом?

— Если редактор скажет вам, что лучше написать вот так, вы же его послушаете? Вот и у меня то же самое. Такова была воля Владыки, — ответил отец Вадим, отказавшись комментировать действия своего коллеги «за глаза».

Защита горы

Тем не менее, за один эпизод отец Александр благодарен священнику Вадиму. В Ростовском районе недалеко от села Филимоново находится древнее урочище «Гора Святой Марии». Впервые это место попало на страницы русской летописи в 1216 году. В «Повести о битве на реке Липице» оно упоминается как место встречи союзных дружин новгородского князя Мстислава перед сражением.

В 16-17 веках на горе находился монастырь, который, по легенде, был сожжен врагами. Во время пожара колокол сорвался и покатился под гору, где его со временем затянуло в землю. На этом месте появился источник, который позднее назвали Марьиным. Его отец Вадим и показал отцу Александру. С тех пора гора Святой Марии стала главным делом ростовского батюшки.

Фото: Елизавета Кирпанова / «Новая газета»

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Источник: Новая газета

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