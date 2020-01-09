Эксперты назвали главные IT-тренды 2020 года в России

Рынок высоких технологий стремительно развивается, с каждым годом демонстрируя все новые и новые тенденции. Эксперты рассказали, какие главные IT-тренды можно ожидать в течение 2020 года в России.

Исследователи составили прогноз развития технологий в РФ, проследив, какие новые сферы отрасли займут в текущем году наибольшие ниши на рынке. Основное внимание, уверены эксперты, будет уделяться суперприложениям и искусственному интеллекту. Под первыми специалисты подразумевают программы для смартфонов и подобных устройств, объединяющие в себе функции сразу нескольких сервисов. Так, например, в 2020 году станет возможным пользоваться одним приложением для коммуникаций в мессенджерах, заказа товаров, готовой еды или такси, пользования платежными инструментами. Уже сейчас подобные инновации вводят Mail.Ru и «ВКонтакте», а также Сбербанк и банк «Тинькофф». В Азии же такие супераппы уже завоевали популярность.

Технологии искусственного интеллекта также, по мнению профессионалов сферы, выйдут в тренды. Сейчас в РФ разрабатывается национальный проект «Цифровая экономика», который будет реализовываться в рамках Национальной стратегии развития ИИ, принятой на десять лет, до 2030 года. Благодаря этой системе станет возможным автоматизировать рутинные производственные и рабочие процессы. Также ожидается подъем интереса к облачным технологиям в гейминге, потреблении видеоконтента. Благодаря игровому cloud-сервису играть в ресурсоемкие игры станет возможным даже пользуясь самыми слабыми компьютерами. Кроме того, как и в предыдущем случае, в мире указанные тренды уже хорошо развиты, в РФ же пока данная сфера только развивается.

В 2020 году еще больше укрепится в стране тренд оплаты видеоконтента по подписке, что дает возможность смотреть самые эксклюзивные материалы, ранее доступные только через телеканалы. Появится подобный контент, не уступающий западным подписным каналам, и в России. Уже сейчас российская молодежь уходит из кинотеатров в видео-сервисы, доступные по подписке, и этой тенденции эксперты предрекают быстрый рост.

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Последнее: Рынок высоких технологий стремительно развивается, с каждым годом демонстрируя все новые и новые тенденции. Эксперты рассказали, какие главные IT-тренды можно ожидать в течение 2020 года в России. Исследователи составили прогноз развития технологий в РФ, проследив, какие новые сферы отрасли займут в текущем году наибольшие ниши на рынке. Основное внимание, уверены эксперты, будет уделяться суперприложениям и […]