У сестер Завальских умерла бабушка

Участница украинской группы «Алиби» Анна Завальская сообщила в Facebook о смерти бабушки.

«Сегодня воистину полон скорби день… Когда весь мир переживает жуткую авиакатастрофу, мы переживаем личную невосполнимую утрату. Последняя из наших бабушек и дедушек ушла. Боль не описать словами, ее лишь можно немного усмирить теплыми молитвами за самую светлую, любимую и любящую нашу бабушку Галю, которой вдруг не стало и по которой я скучать буду вечность…. Люблю до неба и обратно. Покойся с миром, наш ангел-хранитель, ты в моем сердце», – написала она.

Сегодня воистину полон скорби день… когда весь мир переживает жуткую авиакатастрофу, мы переживаем Личную… Posted by Anna Zavalskaya on Kolmapäev, 8. jaanuar 2020

«Алиби» — украинский музыкальный дуэт, который существует с 6 апреля 2001 года. Его участницы – Анна Завальская (1982) и Ангелина Завальская (1983).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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