Употребление с детства овощей и фруктов помогает сохранить физическую активность в зрелом возрасте

Финские учёные в результате проведенного исследования обнаружили взаимосвязь между физической активностью и рационом. По мнению специалистов, люди, с детства употребляющие достаточное количество овощей и фруктов, в зрелом возрасте остаются более энергичными и имеют меньше проблем со здоровьем.

Учёные говорят, что привычка с детских лет включать в рацион овощи и фрукты, в дальнейшем служит «подкреплением», помогающим повысить защитные функции организма и избежать многих заболеваний. К исследованию были привлечены физически активные люди, придерживавшиеся с ранних лет данного типа питания. Употребляемая ими пища, как оказалось, напрямую была связана с возможностью в зрелом возрасте оставаться «в тонусе», избегая ожирения и болезней сердечно-сосудистой системы.

Более всего это заметно у женщин, говорят авторы проекта. Поэтому специалисты рекомендуют регулярно употреблять овощи и фрукты, а также контролировать качество питания, что, в свою очередь, положительно отразится на здоровье не только в молодом, но и в зрелом возрасте.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Рынок высоких технологий стремительно развивается, с каждым годом демонстрируя все новые и новые тенденции. Эксперты рассказали, какие главные IT-тренды можно ожидать в течение 2020 года в России. Исследователи составили прогноз развития технологий в РФ, проследив, какие новые сферы отрасли займут в текущем году наибольшие ниши на рынке. Основное внимание, уверены эксперты, будет уделяться суперприложениям и […]