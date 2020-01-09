Употребление с детства овощей и фруктов помогает сохранить физическую активность в зрелом возрасте

Финские учёные в результате проведенного исследования обнаружили взаимосвязь между физической активностью и рационом. По мнению специалистов, люди, с детства употребляющие достаточное количество овощей и фруктов, в зрелом возрасте остаются более энергичными и имеют меньше проблем со здоровьем.
Учёные говорят, что привычка с детских лет включать в рацион овощи и фрукты, в дальнейшем служит «подкреплением», помогающим повысить защитные функции организма и избежать многих заболеваний. К исследованию были привлечены физически активные люди, придерживавшиеся с ранних лет данного типа питания. Употребляемая ими пища, как оказалось, напрямую была связана с возможностью в зрелом возрасте оставаться «в тонусе», избегая ожирения и болезней сердечно-сосудистой системы.
Более всего это заметно у женщин, говорят авторы проекта. Поэтому специалисты рекомендуют регулярно употреблять овощи и фрукты, а также контролировать качество питания, что, в свою очередь, положительно отразится на здоровье не только в молодом, но и в зрелом возрасте.
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