Эксперт оценил три украинских версии крушения Boeing в Иране

Характер падения украинского авиалайнера Boeing 737 говорит о том, что наиболее вероятна техническая причина катастрофы, сообщил газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов. Так он прокомментировал версию СНБО Украины о гибели самолета из-за поражения зенитной ракетой.

«На снимках, зафиксировавших падение самолета, можно увидеть пламя – большой факел. После этого самолет идет сначала с небольшим снижением, затем с поворотом влево, пытается развернуться, после чего начинает почти пикировать. Все это говорит о том, что на борту вспыхнуло пламя. Причем возгорание, скорее всего, было связано с топливной автоматикой, с двигателем – ведь факел был равномерным», – отметил заслуженный военный летчик России Владимир Попов. «Таким образом, нужно отдать предпочтение версии технической неисправности систем самолета, и конкретно – неисправности двигателя», – делает вывод собеседник.

В четверг Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назвал три основные версии падения украинского авиалайнера Boeing 737 в Тегеране. «Среди основных – поражение самолета ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор», так как информация об обнаружении обломков ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет», – сообщил глава СНБО Алексей Данилов. Кроме того, изучаются возможности версии разрушения двигателя по техническим причинам и теракта на борту.

Если бы имел место взрыв внутри самолета, то в этом случае всегда происходят достаточно серьезные разрушения уже в воздухе, подчеркнул Попов. «При этом сначала была бы заметна одиночная вспышка, затем – разделение на части, а затем уже падение. Большое число осколков падало бы в течение длительного промежутка времени», – отметил эксперт. В данном же случае можно заметить, что обломки упали сгруппировано, разрушения имели место уже в момент удара о землю, делает вывод собеседник.

Третью версию – поражение зенитной ракетой, по мнению Попова, также можно исключить. «Если рассматривать версию случайного попадания ракеты ПВО, то надо учесть: падение произошло очень близко от гражданского аэродрома, – отметил эксперт. – Когда любое воздушное судно берет разрешение на взлет, или выполняет взлет, оно автоматически вносится в базу данных системы ПВО. Диспетчерская служба согласует свои действия с силами противовоздушной обороны или использования воздушного пространства военными. Поэтому такие нелепые инциденты практически исключены». Конечно, стопроцентную гарантию никто не даст, сделал оговорку Попов. «Может не сработать автоматика, может сыграть роль человеческий фактор. Но эта версия гораздо менее правдоподобна, чем первое предположение – о неисправности двигателя».

При этом эксперт отметил: «Не исключено столкновение с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) не очень больших размеров», – заметил Попов. Вероятность столкновения «Боинга» с дроном допустили и в СНБО Украины. «Это мог быть БСР (беспилотный самолет-разведчик) или запущенный гражданским населением квадрокоптер», – заметил эксперт. Впрочем, вновь подчеркнул Попов, более вероятен пожар в силу технических неполадок.

По данным СНБО, в результате крушения Boeing 737 погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада. По словам очевидца, разбившийся авиалайнер загорелся еще в воздухе. Иранские официальные лица полагают, что причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.





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