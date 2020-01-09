Хаджимба не исключил введения чрезвычайного положения в Сухуме

Абхазский лидер Рауль Хаджимба заявил, что не исключает возможности введения чрезвычайного положения в стране из-за ситуации в Сухуме.
«Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения. Подобное развитие событий уже обговорили на Совете безопасности», – отметил президент, передает ТАСС.
Он также призвал жителей Сухума не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.
Хаджимба попросил граждан «в этой непростой ситуации не ставить под угрозу существование государства».
Ранее абхазский лидер заявил, что продолжает руководить страной и не собирается бежать.
Напомним, в четверг митингующие начали штурм администрации президента Абхазии, они выбили окно и пытались прорваться внутрь здания. Позже было опубликовано видео с попыткой захвата здания администрации президента.
В администрации Хаджимбы заявили, что штурм является попыткой государственного переворота.
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