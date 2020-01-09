Житель Иваново застрелил соседа из-за сложенного возле ворот снега

9 января стало известно об инциденте, произошедшем в городе Иваново. В результате конфликта, возникшего из-за сложенного возле ворот подворья сугроба снега, житель застрелил своего соседа.

Согласно имеющейся информации, ситуация произошла в один из дней после новогодних праздников. 41-летний местный житель решил убрать снег, а после расчистки территории оказалось, что возле соседских ворот «вырос» сугроб. Из-за этого между двумя мужчинами якобы и произошёл конфликт. В результате 58-летний сосед воспользовался огнестрельным оружием, и оппонент получил несовместимые с жизнью ранения.

По данным регионального СК РФ, подозреваемый в совершении преступления задержан и заключён под стражу. По факту смерти жителя Иваново возбуждено уголовное производство. Другие детали инцидента пока остаются неизвестными.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Рынок высоких технологий стремительно развивается, с каждым годом демонстрируя все новые и новые тенденции. Эксперты рассказали, какие главные IT-тренды можно ожидать в течение 2020 года в России. Исследователи составили прогноз развития технологий в РФ, проследив, какие новые сферы отрасли займут в текущем году наибольшие ниши на рынке. Основное внимание, уверены эксперты, будет уделяться суперприложениям и […]