Житель Иваново застрелил соседа из-за сложенного возле ворот снега

9 января стало известно об инциденте, произошедшем в городе Иваново. В результате конфликта, возникшего из-за сложенного возле ворот подворья сугроба снега, житель застрелил своего соседа.
Согласно имеющейся информации, ситуация произошла в один из дней после новогодних праздников. 41-летний местный житель решил убрать снег, а после расчистки территории оказалось, что возле соседских ворот «вырос» сугроб. Из-за этого между двумя мужчинами якобы и произошёл конфликт. В результате 58-летний сосед воспользовался огнестрельным оружием, и оппонент получил несовместимые с жизнью ранения.
По данным регионального СК РФ, подозреваемый в совершении преступления задержан и заключён под стражу. По факту смерти жителя Иваново возбуждено уголовное производство. Другие детали инцидента пока остаются неизвестными.
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