На НПЗ в Ухте произошел мощный взрыв

На нефтеперерабатывающем заводе в Ухте (Республика Коми) произошел мощный взрыв, после которого начался сильный пожар.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, пожар произошел на установке по гидродепарафинизации дизельного топлива.

Площадь возгорания — 200 кв. метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

НПЗ принадлежит «Лукойл-Ухтанефтепереработке».

Как передает портал

Pro город, из-за ЧП эвакуировали торгово-развлекательный центр «Ярмарка».

«Ярмарка эвакуируется, не ужели резервуар бахнул на НПЗ?». «На Сенюкова аж дом слегка «качнуло». «Мы в этот момент на 11 по мосту ехали сами чуть не *****, небо как днём под огненым грибом. «Сначало было оранжевое зарево на всё небо, потом мощный взрыв. Через несколько секунд ударная волна до аэропорта дошла и тряхануло здание, где я нахожусь. Это то что я видел в окно», — пишут пользователи на форуме Ухта 24.

«Что-то очень круто ******[взорвалось] в #Ухта!!! Зарево на все небо от вспышки и через 20 секунд хороший хлопок», — пишет пользователь Twitter.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На нефтеперерабатывающем заводе в Ухте (Республика Коми) произошел мощный взрыв, после которого начался сильный пожар. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, пожар произошел на установке по гидродепарафинизации дизельного топлива. Площадь возгорания — 200 кв. метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. НПЗ принадлежит «Лукойл-Ухтанефтепереработке». Как передает портал Pro город, из-за ЧП эвакуировали […]