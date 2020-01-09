Автоновости: Новый кросс-хэтчбек Kia XCeed будут выпускать в России

Семейство Ceed продолжает прирастать все новыми и новыми версиями. Вдобавок к уже имеющимся Ceed и ProСeed в России появится и приподнятый кросс-хэтчбек XCeed. Уже известно, что модель получит российскую «прописку», а значит, и плюс-минус вменяемый ценник.

Kia XCeed — это классический кросс-хэтчбек с передним приводом для тех, кому нужно чуть повыше, но без кроссоверных заморочек. Российский офис Kia уже обкатал такой формат на модели Rio X-Line, которая зашла очень неплохо, так что теперь очень и за более дорогой моделью XCeed.

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О том, что корейский кросс-хэтчбек уже получил Одобрение типа транспортного средства для нашей страны, представители Kia рассказали буквально несколько дней назад. Выяснилось, что, как и остальные "Сиды" для РФ, X-версия будет выпускаться на заводе "Автотор" в Калининграде — именно этот завод указан в качестве сборочной площадки в сертификате типа.

Это означает, во-первых, что Kia рассчитывает на неплохие объемы продаж вседорожной модели, а, во-вторых, что локальная сборка сделает рублевую цену XCeed сравнительно разумной.

Причем, визуально Kia XCeed отличается от просто "Сида" (у него собственный дизайн кормы) в той же степени, в какой и более дорогие модели ProCeed. Так что и стоимость новинки должна быть выше соразмерно — к примеру, от 1,5 млн рублей.

Тем более что на российском рынке XCeed получит только дорогие конфигурации — это "прямовпрысковые" моторы с турбонаддувом и 7-ступенчатым "роботом" 7-DCT. Агрегат 1,4 л T-GDI развивает 140 л. с. и 242 Нм, мотор 1,6 T-GDI выдает 200 л. с. и крутящий момент 265 Нм.

Продажи вседорожных хэтчбеков Kia XCeed в России стартуют в 2020 году. Каким будет оснащение, и насколько сильно взлетит цена относительно стандартных Ceed, узнаем ближе к официальному запуску этой новинки.



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