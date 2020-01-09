Учёные обнаружили в парке Йеллоустоун «дышащие» электричеством и «питающиеся» грязью бактерии

Группа учёных из Вашингтонского университета недавно пояснила о новом открытии. На территории национального парка Йеллоустоун были найдены бактерии, «питающиеся» грязью и «дышащие» электричеством.

В ходе научной работы, основными целями которой являлись поиски альтернативных источников питания и решение экологических проблем, американскими учёными был обнаружен новый вид бактерий. Данные микроорганизмы найдены в горячих источниках на территории парка Йеллоустоун, где температура составляет около 93˚C, что в принципе уникально для существования какой-либо формы жизни. При этом бактерии обладают интересными свойствами, превращая токсические загрязняющие вещества в менее опасные и генерируя электроэнергию.

Для сбора бактерий в естественной среде обитания специалистам изначально пришлось создать электронное устройство потенциостат, привлекающее электродами скопление микроорганизмов. Учёные говорят, что обнаруженные бактерии, передающие в металлы и твёрдые поверхности электроды, могли бы производить постоянный электропоток, который в дальнейшем можно использовать для питания приборов с небольшим энергопотреблением. Однако сбор достаточного количества бактерий в условиях высокой температуры сложный, поэтому их использование для решения энергетического кризиса пока стоит под вопросом.

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Последнее: Группа учёных из Вашингтонского университета недавно пояснила о новом открытии. На территории национального парка Йеллоустоун были найдены бактерии, «питающиеся» грязью и «дышащие» электричеством. В ходе научной работы, основными целями которой являлись поиски альтернативных источников питания и решение экологических проблем, американскими учёными был обнаружен новый вид бактерий. Данные микроорганизмы найдены в горячих источниках на территории парка […]