Генсек НАТО рассказал о работе ПРО в Румынии в момент ракетного удара Ирана

09.01.2020, 17:19, Новости дня

Система противоракетной обороны НАТО в Румынии дала ценные данные альянсу в ходе ракетного удара Ирана по базам США в Ираке, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.

Об этом генсек сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном, передает ТАСС.

Напомним, в среду ночью в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

В Иране также заявили, что эти удары были началом новой крупной операции «Мученик Сулеймани».



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Последнее: Система противоракетной обороны НАТО в Румынии дала ценные данные альянсу в ходе ракетного удара Ирана по базам США в Ираке, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг. Об этом генсек сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном, передает ТАСС. Напомним, в среду ночью в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран нанес удары по авиабазе […]

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