Генсек НАТО рассказал о работе ПРО в Румынии в момент ракетного удара Ирана

Система противоракетной обороны НАТО в Румынии дала ценные данные альянсу в ходе ракетного удара Ирана по базам США в Ираке, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.
Об этом генсек сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном, передает ТАСС.
Напомним, в среду ночью в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.
В Иране также заявили, что эти удары были началом новой крупной операции «Мученик Сулеймани».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Система противоракетной обороны НАТО в Румынии дала ценные данные альянсу в ходе ракетного удара Ирана по базам США в Ираке, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг. Об этом генсек сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном, передает ТАСС. Напомним, в среду ночью в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран нанес удары по авиабазе […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4, погибло минимум шесть человек / 26 ноября
- В РФ провели обыски у спецкора «Новой газеты», которая писала о боевиках на Донбассе / 27 декабря
- В ВАДА высказались о планах лишить Россию даже нейтрального статуса / 12 декабря
- Корабли Северного флота попали в мощный шторм в Норвежском море / 8 декабря
- L’Express — РФ сделала шаг навстречу НАТО и получила поддержку в лице Макрона / 4 декабря
- Генсек НАТО заявил о намерении наращивать силы в Черном море / 9 января
- Шойгу помог осиротевшей внучке актрисы Назаровой / 28 ноября
- Здание выступившей против признания ПЦУ греческой митрополии забросали камнями / 26 ноября