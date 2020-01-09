«Я – карп!»: странный россиянин прыгнул в аквариум с рыбой в магазине

09.01.2020, 17:18, Разное

В одном из супермаркетов Калининграда произошел курьезный инцидент. Покупатель в обуви запрыгнул в аквариум с живой рыбой и пытался в нем плавать, сообщает «Вечерняя Москва».

К эпатажному посетителю быстро подбежали сотрудники магазина и стали требовать, чтобы он вылез из резервуара. Однако тот начал кричать, что он – карп и продолжал бултыхаться в воде. На этом моменте видеозапись, опубликованная в Youtube, обрывается, поэтому неизвестно, чем завершились приключения «ихтиандра». 



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Последнее: В одном из супермаркетов Калининграда произошел курьезный инцидент. Покупатель в обуви запрыгнул в аквариум с живой рыбой и пытался в нем плавать, сообщает «Вечерняя Москва». К эпатажному посетителю быстро подбежали сотрудники магазина и стали требовать, чтобы он вылез из резервуара. Однако тот начал кричать, что он – карп и продолжал бултыхаться в воде. На этом […]

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