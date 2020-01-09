Лукашенко заявил о попытке РФ продавать Белоруссии нефть по ценам выше мировых

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причины, по которым Минск не договорился с Москвой о закупке нефти.

«Почему мы до сих пор с президентом РФ [Владимиром Путиным] не договорились по нефти? Потому что РФ хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой. Где это видано?» – сказал Лукашенко, передает «БелТА».

Ранее СМИ сообщили о компромиссном варианте по закупке нефти Белоруссией у России.

Ранее стало известно, что РФ с 1 января прекратила подачу нефти на белорусские НПЗ. Транзит в Европу при этом продолжен.

На фоне этого Белоруссия временно прекратила экспорт нефти.

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Последнее: Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причины, по которым Минск не договорился с Москвой о закупке нефти. «Почему мы до сих пор с президентом РФ [Владимиром Путиным] не договорились по нефти? Потому что РФ хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой. Где это видано?» – сказал Лукашенко, передает «БелТА». Ранее СМИ сообщили […]