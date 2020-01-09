Мнение: Парадокс восприятия России, удовлетворённость жизнью и антиспам в Яндекс.Почте

1. Чем дальше, тем больше американские эксперты по России не могут свести концы с концами, когда пишут о нашей стране. С их точки зрения, мы одновременно и разваливаемся, и одерживаем победу за победой (в том числе и над США), грозя своей непреклонной волей всякому супостату. Американские элиты боятся с нами разговаривать, чтобы не быть обвинёнными в русофилии, и одновременно вынуждены идти на переговоры по ключевым международным вопросам:

https://ria.ru/20191225/1562789018.html

У многих из тех, кто следит за американо-российскими отношениями, периодически возникает впечатление, что американская элита воспринимает Россию каким-то очень странным и внутренне противоречивым образом. С одной стороны, американские сенаторы, конгрессмены и чиновники администрации Дональда Трампа зачастую исходят из представления о России как о некоей «региональной державе» с «порванной в клочья экономикой», стареющим населением и «ржавыми ракетами, которые не летают». Соответственно, эти представления толкают их к довольно пренебрежительному отношению к России в целом и к рискам агрессивной антироссийской политики в частности. С другой стороны, те же американские сенаторы, конгрессмены и чиновники администрации Дональда Трампа вдруг заговорили о необходимости ведения переговоров с Россией по вопросам предотвращения гонки вооружений и заключении какого-то нового договора, который смог бы стать «новым СНВ».

Особую пикантность реактуализации темы контроля за вооружениями придает тот факт, что больше всего беспокоятся о необходимости заключить какой-то ограничительный договор с Россией сенаторы-демократы, то есть как раз представители той партии, которые сделали саму идею каких-то переговоров с Россией токсичной для любого американского политика. <…>

Казалось бы, зачем бояться российских ракет, если они — ржавые и не летают, а экономика, которая производит эти ржавые ракеты, вот-вот загнется? Зачем проводить кампании по блокированию в социальных сетях аккаунтов российских СМИ и пророссийских проектов, если российская политическая, экономическая и культурная модель развития никого не привлекают? Действия не стыкуются с заявлениями. <…>

Типичный пример популярного подхода к интерпретации того, что творится на «российском фронте» борьбы за сохранение американской гегемонии, — статья в The New York Times под названием «Россия в состоянии упадка. (Тогда) почему Путин — такой грозный враг?»

Свою версию журналисты ведущего американского СМИ излагают с самого начала текста: «Экономика России разваливается, а её молодые люди разочарованы, но в условиях смятения Америки и Европы Россия и её лидер уже два десятилетия переживают длительный период успеха».

2. Привычный парадокс мы наблюдаем и в том, как сами россияне относятся к жизни в своей стране. Если спросить человека в целом о ситуации в России, то он, с большой вероятностью заговорит о проблемах и пожалуется, что всё вокруг становится хуже и хуже. Но если спросить, как дела идут лично у него и его семьи, то результаты будут совершенно иные:

https://tass.ru/obschestvo/7411231

Около 80% россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения, довольны своей жизнью. Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении ТАСС результаты исследования ВЦИОМ.

«Удовлетворенность россиян своей жизнью в целом выросла на 17 процентных пунктов: сегодня о том, что удовлетворены своей жизнью, заявляют 79% опрошенных, 20 лет назад – 62%«», – говорится в исследовании.

90% участников опроса заявили, что удовлетворены кругом своего общения, своим образованием довольны 81% опрошенных, 20 лет назад об этом заявляли 57% человек. В 2000 году столько же россиян были удовлетворены своим положением в обществе, сейчас их доля увеличилась до 80%.

Материальным положением семьи довольны 46% респондентов. «Этот показатель в два раза больше, чем 19 лет назад, тогда об удовлетворенности материальным положением заявляли лишь 25%», – говорится в исследовании. Питанием и жилищными условиями своей семьи удовлетворены сегодня 78% и 73% россиян соответственно, 19 лет назад об этом говорили 41% и 61%. Кроме того, увеличилась доля россиян, довольных отношениями на работе, – 60%, а работой в целом – 59%. В 2000 году положительные оценки декларировали 47% и 40% соответственно.

3. Мои корреспонденты пишут, что Яндекс.Почта начала добавлять к моим письмам вот такой предупреждающий комментарий. Я подозреваю тут ошибку алгоритма или происки врагов, так как мой почтовый адрес существует уже много лет, и должен был бы быть давно занесён во все белые списки.

Коллеги, кому в «Яндексе» можно написать, чтобы там исправили проблему? Есть ли там подразделение, которое занимается настройкой такого рода антиспам фильтров?

Источник: Место для дискуссий

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Последнее: 1. Чем дальше, тем больше американские эксперты по России не могут свести концы с концами, когда пишут о нашей стране. С их точки зрения, мы одновременно и разваливаемся, и одерживаем победу за победой (в том числе и над США), грозя своей непреклонной волей всякому супостату. Американские элиты боятся с нами разговаривать, чтобы не быть обвинёнными […]