Гаджеты: Intel анонсировала гибкий 17-дюймовый планшет и видеокарту Xe



Мероприятия CES 2020 преподносят все больше новостей от ведущих мировых производителей высокотехнологического сектора экономики. Разработчики компании Intel представили плоды своей двухлетней деятельности по созданию графического чипа GPU Xe. В ходе презентации были показаны не только интегральные возможности видеокарты с перспективной серией процессоров Intel Tiger Lake, но и представлен реальный дискретный графический процессор DG1, который продемонстрировал свои возможности на игровом приложении Destiny 2.



В первоначальные планы Intel входит интеграция графической платформы Xe в фирменные процессоры Tiger Lake, которые появятся в конце этого года. В качестве демонстрации был предъявлен ноутбук, работающий на процессоре Tiger Lake на котором показали игровой процесс достаточно старого шутера Warframe. При этом разработчики не комментировали технические возможности процессора, но заявили, что 3D игры будут запускаться в режиме «HD» без проблем.

В рамках CES 2020 инженеры Intel также представили 17-дюймовый складной OLED-планшет под кодовым названием Horseshoe Bend, на котором также демонстрировались возможности чипов Tiger Lake со встроенной графикой GPU Xe. Уклоняясь от презентации подробных технических характеристик платформы, разработчики заверили, что новые мобильные процессоры получат «двузначный прирост производительности».

Также анонсируется, что Tiger Lake получит улучшенные возможности при работе с AI, а также поддержку Thunderbolt 4, который будет в четыре раза быстрее USB 3.0. Для компании Intel процессоры Tiger Lak, станут первыми чипами, при изготовлении которых использовался 10 нм + технологический процесс. При этом интегрированная графика Xe покажет результаты сопоставимые с некоторыми дискретными видеопроцессорами.

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