Вирусолог: Россиянам не стоит беспокоиться из-за китайского коронавируса

09.01.2020, 17:05, Новости дня

В РФ многоступенчатая система биологической безопасности, поэтому даже если вирус проникнет в страну, его быстро выявят, сообщил газете ВЗГЛЯД профессор НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Щелканов.

В конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии с неизвестной этиологией. Эпидемиологи КНР установили, что причиной болезни стал новый вид коронавируса. По большей части случаи заражения связывают с городским рынком свежих морепродуктов, который на данный момент закрыт.

«Любой коронавирус может представлять опасность в любой точке мира, которая связана интенсивными грузопассажирскими потоками с Китаем. И, конечно, Россия, как и другие страны, находится под угрозой, но россияне в этом плане могут спать спокойнее, потому что у нас существует глубоко эшелонированная (многоступенчатая) система обеспечения биологической безопасности», – говорит Щелканов.

Ежегодно на территории Российской Федерации вирусологи обнаруживают порядка 300-400 завозных случаев «экзотических» инфекций и инвазий (паразитных заболеваний), рассказывает эксперт. Все эти случаи эффективно выявляются и быстро локализуются без каких-либо последствий.

«Если даже вдруг будет занос (вируса на территорию России), его быстро и эффективно выявят, потому что научно-исследовательские институты Роспотребнадзора, одни из лучших в стране, уже сейчас работают над разработкой соответствующих тест-систем. Поэтому неспециалистам, обычным россиянам, беспокоиться по данному вопросу вообще не стоит», – утверждает Щелканов.

Летом 2018 года в Абу-Даби был зафиксирован случай ближневосточного острого респираторного синдрома – заболевания, вызываемого коронавирусом. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В РФ многоступенчатая система биологической безопасности, поэтому даже если вирус проникнет в страну, его быстро выявят, сообщил газете ВЗГЛЯД профессор НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Щелканов. В конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии с неизвестной этиологией. Эпидемиологи КНР установили, что причиной болезни стал новый вид коронавируса. По большей части […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика