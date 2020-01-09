На CES 2020 французы показали щетку в виде капы для чистки зубов за 10 секунд

На технологической выставке в Лас-Вегасе CES 2020 публике была представлена инновационная зубная щетка в виде капы с режимом быстрой чистки зубов. По словам французских разработчиков, их устройству достаточно 10 секунд для полного очищения полости рта.
Созданием необычной щетки в виде боксерской капы занимались сотрудники французской компании Y-Brush. Они отметили, что очень часто люди слишком небрежно чистят зубы, уделяя им вместо 2 минут только 50 секунд. Из-за этого фрагменты пищи продолжают оставаться в труднодоступных местах, вследствие чего появляется кариес.
Для использования быстро чистящей зубной щетки необходимо прикусить зубы, предварительно надев на них устройство, и одновременно с этим совершать движения, похожие на пережевывание пищи. Тогда очищение полости рта происходит в течение 10 секунд. Устройство полностью безопасное для использования и проникает даже в самые труднодоступные места благодаря наличию множества щетинок.
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Последнее: На технологической выставке в Лас-Вегасе CES 2020 публике была представлена инновационная зубная щетка в виде капы с режимом быстрой чистки зубов. По словам французских разработчиков, их устройству достаточно 10 секунд для полного очищения полости рта. Созданием необычной щетки в виде боксерской капы занимались сотрудники французской компании Y-Brush. Они отметили, что очень часто люди слишком небрежно […]
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