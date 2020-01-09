В России придумали новый штраф для автомобилистов

В ближайшем времени автовладельцев ожидает новый штраф. Нововведение затронет всех водителей, которые захотят проехать по платной дороге и не оплатят услугу вовремя. Уже в 2020 году проект вступит в силу в северной части Центральной кольцевой автомобильной дороги,передает Vse42.ru.
На этот раз правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому начнут штрафовать автомобилистов за «неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автодорогам». Владельцев легковых автомобилей оштрафуют на 2,5 тысячи рублей, а водителей автобусов и грузовиков – на 5,5 тысячи рублей.
Как отмечается, постановление о штрафе будет выноситься Ространснадзором автоматически с помощью камер слежения. Новую электронную систему объясняют появлением свободного потока без шлагбаумов на дорогах (free-flow). Деньги со счета автомобилиста также будут списываться автоматически с помощью бесконтактных транспондеров,сообщает Life.
У водителя будет возможность избежать штрафа, если он сможет погасить заложенность перед владельцем платной автодороги в течение 60 дней.
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Последнее: В ближайшем времени автовладельцев ожидает новый штраф. Нововведение затронет всех водителей, которые захотят проехать по платной дороге и не оплатят услугу вовремя. Уже в 2020 году проект вступит в силу в северной части Центральной кольцевой автомобильной дороги,передает Vse42.ru. На этот раз правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому начнут штрафовать автомобилистов за «неисполнение […]
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