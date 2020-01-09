Путин призвал укрепить статус РФ как одной из ведущих морских держав

09.01.2020, 16:58, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что в ближайшее время доля современных вооружений и техники в ВМФ должна составить 70%.

«Этого показателя нужно не только достичь, его нужно поддерживать», – сообщил Путин на совещании с руководящим составом Минобороны, передает ТАСС.

Он отметил, что РФ будет добиваться того, чтобы флот был современным и оснащенным по последнему слову техники. Президент напомнил, что модернизация флота обсуждалась в ходе совещаний по оборонной тематике в декабре.

«Речь шла об укреплении стратегических ядерных сил морского базирования», – сказал он.

«Военно-морской флот всегда был и остается важнейшей, если не ключевой, составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав», – подчеркнул Путин.

Все последние годы развитию флота уделялось повышенное внимание, на него тратились значительные ресурсы и средства, отметил глава государства.

Путин в четверг с борта «Маршала Устинова» наблюдал совместные учения Черноморского и Северного флотов, в ходе учений проведены ракетные стрельбы «Калибром» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал».

Ранее сообщалось, что максимальная скорость гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» будет увеличена до более чем 10 чисел Маха. При этом США признают отставание от РФ в сфере гиперзвуковых технологий на несколько лет, но проектируемой американцами ракете сулят возможность развивать скорость до 20 чисел Маха.



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