Генсек НАТО заявил о намерении наращивать силы в Черном море

09.01.2020, 16:58, Новости дня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс считает Черное море стратегическим для себя регионом.

Организация намерена наращивать свое присутствие в нем, отметил генсек альянса, передает ТАСС.

Напомним, по данным СМИ, в 2019 году военные корабли НАТО 30 раз заходили в Черное море, 15 из них пришвартовывались в Одессе.



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