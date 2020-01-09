Генсек НАТО заявил о намерении наращивать силы в Черном море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс считает Черное море стратегическим для себя регионом.
Организация намерена наращивать свое присутствие в нем, отметил генсек альянса, передает ТАСС.
Напомним, по данным СМИ, в 2019 году военные корабли НАТО 30 раз заходили в Черное море, 15 из них пришвартовывались в Одессе.
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