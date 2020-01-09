Девушка Маска намекнула на беременность

Девушка основателя компании Tesla Илона Маска, канадская певица Граймс, опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена полуголой, а в ее животе с помощью фотошопа размещено изображение плода.
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Censored for insta haha — almost got away w it *
По информации Business Insider, Маск и Граймс встречаются с 2018 года.
У Маска есть пятеро детей от первой жены – канадской писательницы Жюстин Уилсон: сыновья Дамиан, Ксавьер, Кай, Гриффин и Саксон.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Девушка основателя компании Tesla Илона Маска, канадская певица Граймс, опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена полуголой, а в ее животе с помощью фотошопа размещено изображение плода. Посмотреть эту публикацию в Instagram Censored for insta haha — almost got away w it * Публикация от Grimes (@grimes) 8 Янв 2020 в 3:42 PST По информации Business […]
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