В Харькове предотвратили убийство экс-командира разведподразделения батальона ВСУ

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины в Харькове предотвратили планировавшееся спецслужбами РФ убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделения батальона Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
К попытке убить военнослужащего российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Национальной гвардии Украины, но был уволен из-за «компрометирующих обстоятельств», пишут в СБУ. Свои действия стороны согласовывали через мобильный мессенджер.
«Спецслужбы страны-агрессора планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против незаконных вооруженных формирований террористических организаций «ЛДНР». В частности, была обезврежена группа офицеров вооруженных сил РФ, один из которых носил звание Героя России», – говорится в сообщении.
Харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет экс-командир, заложив самодельное взрывное устройство. Своими действиями диверсант создал угрозу для жизни многих мирных граждан, отметили в СБУ.
Его задержали в доме вместе со взрывчаткой. По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составляла 0,5 кг в тротиловом эквиваленте. Оно приводилось в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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