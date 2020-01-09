На учениях ВМФ в присутствии Путина опробовали новые формы действий

09.01.2020, 16:44, Новости дня

Участники учений Северного и Черноморского флотов у берегов Крыма опробовали новые формы и способы применения боевой техники и дальней авиации, об этом главе государства Владимиру Путину доложил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

«Техника показала свою высокую надежность, были опробованы новые формы и способы применения. Личный состав показал профессионализм, цели учений были достигнуты. Результаты учений будут детально проанализированы, и об этом будет вам доложено», – обратился к президенту Евменов, передает ТАСС.

По его словам, в ходе межвидовых учений задействовали 31 боевой корабль, подлодку, 22 судна обеспечения и 39 единиц авиатехники.

Путин в четверг с борта «Маршала Устинова» наблюдал совместные учения Черноморского и Северного флотов, в ходе учений проведены ракетные стрельбы «Калибром» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал». 



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