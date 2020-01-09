Главреда «Урюпинской правды» уволили за «неправильное» размещение фото политиков в газете

09.01.2020, 16:44, Новости дня

Уволенная с поста главного редактора районной газеты «Урюпинская правда» Ольга Шушлебина подала иск в Урюпинский городской суд о восстановлении в должности. Суд принял иск к производству, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Шушлебина была уволена главой администрации города за то, что разместила фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата, сообщала «Российская газета».

«Для подготовки дела к судебному разбирательству в целях уточнения обстоятельств, а также выяснения правовых позиций сторон судом в рамках главы 14 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ на 10 января назначена беседа с участниками процесса. На данном этапе уточняются фактические обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, разрешается вопрос о составе лиц, участвующих в деле, вопрос о необходимости истребования доказательств, а также рассматривается возможность примирения сторон. По итогам беседы будет назначена дата судебного заседания, на котором дело будет рассматриваться по существу», – приводит слова Вальковской ТАСС.

Отмечается, что в числе третьих лиц по делу привлекается областной комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики, а также администрация Урюпинского района и муниципальное автономное учреждение (МАУ) «Редакция газеты «Урюпинская правда».

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