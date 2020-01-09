Тело умершего белоруса три дня «отмечало» Новый год с друзьями

Празднование Нового года в белорусской деревне Черессы под Витебском закончилось одновременно курьезным и трагическим инцидентом. Смерть одного из мужчин за застольем никто не заметил, передает телеканал «Царьград».

Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже мужа, который ушел к друзьям отмечать новогодние праздники и не возвращался в течение нескольких дней. Выяснилось, что между ним и хозяином дома во время застолья вспыхнула ссора, в ходе которой он получил удар поленом по голове. Однако убийца не сразу понял, что его знакомый погиб, поэтому его труп остался сидеть за столом. Об этом рассказал РИА «Новости» официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Позже выяснилось, что у 50-летнего мужчины была закрытая черепно-мозговая травма. В отношении его приятеля возбудили уголовное дело: ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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