Киев заявил об отказе Газпрома от претензий по оплате поставок газа в Донбасс

Газпром отказался от претензий на оплату транзита газа в Донбасс в соглашении Нафтогазом, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«На конец 2019 года никакие поставки на оккупированную территорию Донбасса украинская сторона не должна оплачивать», – сказал Витренко, передает «Страна.ua».

Он уточнил, что в старом контракте на транзит точки входа в газотранспортную систему Украины были отмечены в Донбассе.

По его словам, Газпром отказался от претензий в рамках новых договоренностей о транзите.

Напомним, 30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа через Украину. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. Согласно сделке, продолжение транзита должно начаться с 1 января.

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